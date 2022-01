Bondevik bekrefter å ha fått betalt for rosende kronikk om Kasakhstan

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik fikk betalt for å delta på feiring av Kasakhstans 30-årsjubileum og for å skrive et debattinnlegg om landet.

Kjell Magne Bondevik fikk betalt for å skrive rosende kronikk om Kasakhstan og landets mangeårige president Nursultan Nazarbajev. Foto: Lise Åserud / NTB

I kronikken roste Bondevik landet og tidligere president Nursultan Nazarbajev, skriver Vårt Land , som også publiserte kronikken.

Samtidig deltok han på en markering, i regi av Kasakhstans ambassade i Norge, av at det var 30 år siden landet ble selvstendig. Markeringen ble organisert som et webinar.

– Kronikken var en del av et oppdrag der også et webinar inngikk, og dette fikk jeg et ordinært honorar for. For meg er det alltid en forutsetning at jeg kan si og skrive det jeg vil, og det ble overhodet ikke lagt noen føringer på det jeg skulle fremføre, sier Bondevik til avisa.

Kronikken ble også brukt som annonsebilag da Kasakhstans ambassade i Norge i høst laget et magasin som hyllet landet og dets ledere i forbindelse med feiringen. Bondevik angrer imidlertid på å ha sagt ja til at kronikken kunne bli brukt i PR-magasinet.

– Jeg ble senere orientert om at det var ønskelig at avisinnlegget også kunne inngå i et annonsebilag. Jeg protesterte ikke på det den gangen, noe jeg nok burde ha gjort fordi det er en uheldig sammenblanding av fri meningsytring og annonsering. Jeg fikk ikke betalt noe ekstra for dette, sier Bondevik.