Fagekspertene anbefalte å droppe karantene for hele Norden. En snau måned senere har regjeringen ennå ikke lyttet.

Regjeringen har fortsatt ikke besluttet å droppe karantenereglene for hele Norden. Foto: Stein Bjørge

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet mente at hytteturister og andre kunne reise fritt. Rådet kom blant annet etter et anslag over hvor effektiv karanteneordningen faktisk er.