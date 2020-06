Ein båt lasta med vindkraft-optimisme

Ei flytande havvindmølle og olje- og energiminister Tina Bru i vinden. Industrioptimismen sprudla i kapp med sideren på «Rygerkongens» dekk.

Med Utsira i bakgrunnen kan Gunnar Birkeland og Bernt Hellesøe skåla med minister Tina Bru for det dei kallar ei klok avgjerd om å opna felt for havvindmøller. Foto: Ørjan Deisz

Ministeren har gitt svar på havvindentusiastane sitt sterkaste ønske. Ho har nett opna dei to første felta i Nordsjøen for utbygging av havvindturbinar. Zefyros Noregs einaste flytande mølle så langt, sviv sakte i lett bris og industritoppar, politikarar og byråkratar står med breie glis. Dette kan både gi det grøne skiftet ny fart og bli eit formidabelt industrieventyr. Flau bris, men ein god dag for havvind på testsenteret utanfor Karmøy.

Industrifolk frå Eqinor, Kværner og Aker har fått trua på bodskapen om vindindustri langt til havs. «Dette er historisk» er omkvedet på dekk.

I nord ligg Utsira paddeflatt i havet. Litt lenger ute ligg Utsira Nord, og lenger sør i havet Sørlige Nordsjø II. På desse to felta kan industrien frå 1. januar søka om å få ankra opp flytande vindturbinar.

Tina Bru vedgår at dette er ein langt kjekkare dag på jobben enn dei dagane temaet er vindturbinar på land og konfliktane tårnar seg opp.

Minister med trua

– Eg har tru på havvind, og at det kan byggast industri. Vi skal også i framtida leva av havet og energien vår. Dette kan bli ei ny stor næring, seier Bru.

Ho opnar no dei to felta, legg til rette for eit regelverk rundt flytande havvind. Så er det opp til industrien å gjera det kommersielt, men statsråden ser ikkje bort frå at ein kan vurdera statlege støtteordningar.

Styreleiar i Norwegian Offshore Wind Cluster, Gunnar Birkeland, styrer showet.

Han er sikker på at flytande vindkraft kan bli eit nytt, norsk industrieventyr. Utvikling, bygging og eksport av teknologi kan etter kvart erstatta oljejobbar langs kysten. Utsira Nord kan bety investeringar på så mykje som 50 milliardar kroner.

Snart er felta for botnfast havvind oppbrukte i Europa. Då blir flytande vindkraft alternativet i havet.

Styreleiar i Norwegian Offshore Wind Cluster, Gunnar Birkeland, hadde eit sterkt ønske for dagen på havet: Å få opna felt for havvindkraft i Nordsjøen. Olje- og energiminister Tina Bru innfridde. Foto: Ørjan Deisz

Store fortrinn i vest

Vindturbinane må produserast året rundt om store felt skal byggast ut industrielt. Då må dei lagrast flytande til dei kan slepast ut i havet for å ankrast opp i sommarhalvåret.

– Noreg og Vestlandet har store konkurransefortrinn ved at vi har verft og industrimiljø i lukka fjordbasseng, som i Sunnhordland. Vestlandet kan bli eit internasjonalt senter for flytande vindkraft, seier Birkeland.

Rotorblada på «Zefyros», den digre mølla i havet på 2,3 MW, sviv dovent over det blanke havet. Snart får ho selskap av to turbinar til. Shell skal testa ein turbin her. Dessutan kjem eit spansk prosjekt med solid EU-støtte og ein turbin på heile 10 MW.

Birkeland fortel at norsk industri står bak heile 70 prosent av det spanske EU-prosjektet. Han ser også for seg at norsk industri kan ta ein like stor del i framtida.

Slik ser selskapet Unitech for seg at store flytande havvindmøller kan lagrast i Sunnhordlandsbassenget før dei blir slepte ut i Nordsjøen. Illustrasjon: unitech

Masseproduksjon

Det som trengst er standardisering og masseproduksjon. Når ein flytande vidturbin på 10 MW kan byggast for 350 millionar kroner, blir flytande turbinar forretning, ifølgje Birkerland.

– I framtida må vi eksportera energi i form av elektron i elektrisk kraft, i staden for olje, seier han.

Og andre industrifolk om bord føljer gladeleg opp.

Kværnerdirektør Steinar Røgenes understrekar at Kværner heiar på det grøne skiftet. Han har tru på betong, og ser fram til å byggja vindmøller med glideforskalingar.

Equinors mann om bord, Sebastian Bringsværd, gjer det klart at selskapet vil vera klar med søknad om eit prosjekt på Utsira Nord.

Tidlegare ordførar på Stord, Liv Kari Eskeland, sit no i Stortingets energi- og miljøkomité. Ho er også sterk i trua på at havvind blir viktig.

– Dette vil befesta Noreg som energinasjon, seier ho.

Bernt Hellesø og firmaet Unitech eig vindmølla Zefyros. – Dei trudde eg var galen då eg overtok turbinen frå Equinor, seier bedriftseigaren. Mølla ruvar godt, men stikk også over hundre meter ned i havet. Foto: Ørjan Deisz

Møllas herre

Den einaste flytande mølla i norske farvatn så langt, ligg dovent i sjøen.

Den som kanskje gliser breiast her vest i havet denne dagen, er gründer og oppfinnar Bernt Hellesøe. Firmaet hans, Unitech, eig mølla. Han er i ferd med å søka patent på ein ny kabel som han meiner skal revolusjonera høgspent under vatn. Dette er hans dag.

– Hadde nokon sagt for 15 år sidan at eg skulle eiga ei havvindmølle, så hadde eg meint dei var sprø, seier møllas herre.

Han slår litt kaldt vat i blodet på dei som meiner vi berre kan ta med teknologien frå olje og gas inn i vindindustrien på havet.

– Olje og gass er ekstremt konservativt. Når vi skal i gang med havvind må det gjerast meir effektivt og mykje billigare, seier Hellesøe.

Den nye kabelen, som snart skal knyta nye turbinar til Zefyros, er lettare og smidigare enn konvensjonelle koparkablar. Den toler dermed mykje meir rørsle, og opnar for flytande havvind i langt djupare havområde som i Stillehavet utanfor California og utanfor Japan. Dette er ifølgje oppfinnaren døme på korleis norsk industri kan nå ut i verda.

Katamaranen klappar til kai i Haugesund. To små landfaste møller roterer i vinden. Tina Bru går i land. Dette har vore ein sjeldan dag på jobben for godt nytt om vindkraft.