Prinsesse Ingrid Alexandra kom inn på Elvebakken VGS på ordinært opptak

Prinsesse Ingrid Alexandra skal til høsten begynne i 1. klasse på Elvebakken videregående skole i Oslo. Prinsessen kom inn på ordinært opptak, ifølge Slottet.

Kongehuset bekrefter i en pressemelding at Prinsessen begynner på Elvebakken videregående skole i Oslo til høsten. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Elvebakken videregående skole ligger i bydelen Grünerløkka i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Elvebakken videregående skole hadde det høyeste poengsnittet på studiespesialiserende i Oslo med 55,8 poeng, med en nedre poenggrense for inntak til Vg1 på 52,3 poeng. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Kommunikasjonssjef ved det Kongelige Hoff, Guri Ofstad Varpe, bekrefter overfor NTB at prinsesse Ingrid Alexandra skal gå studiespesialiserende linje på den populære skolen, der inntakskravet er minimum 52,3 poeng for skoleåret 2020/2021.

– Prinsessen ønsker å gå på en skole i Oslo, og valget falt på Elvebakken videregående skole. Prinsessen søkte og fikk plass på ordinære vilkår, bekrefter Varpe overfor NTB.

Rektor: – Planlegger på lik linje som før

Det bekrefter også rektor Camilla Hauren Leirvik, som gleder seg til å få en prinsesse ved skolen.

– Jeg håper Ingrid Alexandra har valgt oss fordi hun ser at hun vil treffe andre elever fra andre skoler, og at hun vil trives både sosialt og faglig, sier Leirvik.

Rektoren understreker at Ingrid Alexandra ikke vil få noen form for særbehandling i forhold til andre elever ved skolen.

– Vi planlegger skoleåret som normalt. Vi har en god dialog med myndighetene og slottet om hvordan de vil håndtere sikkerhetssituasjonen rundt prinsessen, sier Leirvik.

Høyeste snitt i Oslo

Rektor tror ikke det vil påvirke skolemiljøet at de nå får en fremtidig tronarving som elev fra og med høsten.

– På Elvebakken har vi en god skolekultur, der alle kan være akkurat som de er. Vårt mål er at de som er elever her, skal få en god skolehverdag uansett bakgrunn.

Ifølge Nordre Aker Budstikke var Elvebakken den videregående skolen i Oslo med høyest inntakssnitt for studiespesialiserende linje med 52,3 som nedre poenggrense for inntak til Vg1. Gjennomsnittlig poengsum for ordinært inntatte søkere til Vg1 var også høyest med 55,8 poeng.

Den norske prinsessen avsluttet ungdomsskolen denne våren ved Uranienborg ungdomsskole i Oslo.

Fra 2014 til 2019 gikk hun på Oslo Internasjonale Skole på Bekkestua, og før det gikk hun fra 2010 til 2014 på Jansløkka skole i Asker.