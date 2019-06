Elleve ganger har fetteren til Birgitte Tengs fått avslag på begjæringen om å omgjøre dommen der han blir dømt til betale erstatning til sin tante og onkel.

Nå vurderer justisminister Jøren Kallmyr (Frp) å ta grep i saken, skriver Stavanger Aftenblad.

Birgitte Tengs (17) ble funnet drept i 1995. Fetteren hennes ble frikjent for drapet i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav.

Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag, til og med etter at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i 2003 dømte den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I forrige uke sendte stortingspolitiker Hege Haukeland Liadal (Ap) følgende spørsmål til justisministeren: «Hva vil justisministeren foreta seg i denne type sivile saker hvor mistanke om ugjerning ikke lenger er til stede, og ser justisministeren at samfunnet på denne måten kan begå «overtramp» som staten må rette opp i?»

I sitt svar til Liadal skriver Kallmyr at han forstår at dagens ordning kan stride mot den alminnelige rettsfølelse:

«Jeg har forståelse for at det i enkeltsaker kan stride mot den alminnelige rettsfølelsen at et erstatningskrav som pådømmes i forbindelse med en straffesak, ikke kan gjenåpnes etter at fristen for å begjære gjenåpning av det sivile kravet har løpt ut», skriver justisministeren.

Liadal er fornøyd med svaret og vil fortsette sitt arbeid med saken.

– Jeg kommer ikke til å gi meg. Jeg ser også til Sverige og Danmark for å se hvordan deres praksis er i disse sakene, sier hun.