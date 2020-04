Fra 7. mai blir det lov med arrangementer for opptil 50 personer

Regjeringen letter på restriksjoner om å samles på offentlig sted. Fra neste uke blir det lov å samles inntil 50 personer i arrangementer på offentlig sted.

– Det er viktig at råd om avstand og smittevern kan følges, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie under regjeringens daglige pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag ettermiddag. Fra neste uke blir det lov å samles inntil 50 personer i arrangementer på offentlig sted. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er viktig at råd om avstand og smittevern kan følges. Arrangementer uten en ansvarlig arrangør er ikke tillatt, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie på regjeringens pressekonferanse torsdag.

Ifølge de nye reglene, som trår i kraft fra neste torsdag, må det være mulig å holde avstand på minst én meter, og en ansvarlig arrangør må ha oversikt over hvem som er til stede. På den måten vil man kunne gjennomføre rask smittesporing dersom det er nødvendig.

Det betyr at konserter, teater og andre arrangementer vil være mulig å gjennomføre, så lenge kriteriene overholdes. Det vil også være mulig å ha samlinger i privat regi – som bryllup eller et 50-årslag – såfremt de holdes på et offentlig sted.

Virke: For lavt

Virke mener antallet er for lavt og skulle gjerne sett at regjeringen åpnet opp mer.

– Det vil ikke være økonomisk forsvarlig å gjennomføre arrangementer med inntil femti personer, som kinovisninger, konserter og teater, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

Han sier videre at avstandskravet vil gjøre det umulig å drive film- og TV-innspillinger.

Ikke selskap hjemme

Et offentlig sted er for eksempel et lokale man kan leie. Det vil foreløpig ikke være anledning til å invitere til lignende selskap i private hjem. Grunnen er kravet om at det skal være en ansvarlig arrangør som kan påse at krav til avstand og hygiene overholdes.

– Det er veldig få av oss som bor i hus der vi kan ha 50 gjester med én meters avstand. De som bor i sånne hus, har også sannsynligvis råd til å leie et hotell, sa Høie.

Fortsatt er ikke alle detaljer på plass. Høie kunne ikke svare sikkert om 50 personer er det totale antallet, inkludert serveringspersonale og arrangør. Han viste til at NHO reiseliv er i ferd med å utarbeide en bransjestandard for slike spørsmål.

Opptil 200 i juni

Regjeringen åpner også for at det vil bli mulig å samle inntil 200 mennesker fra 15. juni. Høie understreket at avgjørelsen ennå ikke er tatt, og at alt avhenger av at smitten fortsatt er under kontroll.

Spørsmål om når man vil kunne øke videre fra 200 til 500, er det fortsatt ingen avklaring på.

– Det er mange som tar kontakt og ber om at vi må prioritere akkurat dem når samfunnet skal åpne igjen. Mange har gode argumenter. Men om alle skal stå først i køen, da blir det ingen kø, sa Høie.

– Da risikerer vi at vi starter opp for fullt på alle områder, og at vi mister oversikten og også kontroll over smittespredning, sa han.

Neste torsdag vil regjeringen komme tilbake til spørsmålet om hvor mange som kan samles i private sammenhenger.