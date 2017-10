Hordaland og Sogn og Fjordane slipper unna det verste.

Et lavtrykk på vei mot Norge fører til at Meteorologisk institutt øker overvåkingen for noen områder. Lavtrykket kan gi kortvarig kraftig vind søndag og mandag.

Områdene det gjelder er Møre og Romsdal, Trøndelag, Helgeland, Saltfjellet og Salten.

Årsaken er et lavtrykk som for øyeblikket ligger nordvest for Storbritannia, som raskt beveger seg mer mot Norge. Lavtrykket har potensial til å forsterkes til et stormsenter.

Vil at folk skal være obs

– Vi har sendt ut et varsel fordi det er en usikkerhet i det her. Lavtrykket kommer fort, og det kan gi kortvarig veldig kraftig vind. Vi vil at folk skal være litt obs på det, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen til NTB.

Andersen sier den kraftigste vinden kommer først i sør, og ved Stad vil det nok blåse full til sterk storm. Deretter går vinden nordover, før den dreier mot vest og minker.

I Møre og Romsdal kan det søndag kveld øke til sørvest full storm, med vindkast på omkring 35 meter i sekundet. Også i Trøndelag kan det bli full storm, som gradvis minker til sterk kuling. Også der kan vindkastene være på omkring 35 meter i sekundet.

Det samme er tilfellet på Helgeland, Saltfjellet og Salten, der det tidlig mandag morgen kan øke til sørlig full storm.

– Pass på utemøblene

Selv om det ser ut til at den kraftige vinden kommer til å være kortvarig, kommer Andersen med noen råd til beboere i de aktuelle områdene.

– Jeg ville ikke hatt en trampoline som ikke er festet stående ute, sier hun.

Lavtrykket som nå nærmer seg Norge, er ikke det samme som den tropiske orkanen som har fått navnet Ophelia. Ophelia kommer ifølge Andersen til å hovedsakelig treffe Storbritannia.