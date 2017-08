Olje- og energiministeren tvinges til å gjennomføre valgkampen på krykker.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) må gå seks uker med gips og krykker, etter at han knekte ankelen i et danseuhell.

Det betyr at hele valgkampen må gjennomføres med gips på beina.

Ministeren publiserte søndag kveld et bilde fra sykesengen på sin Facebook-side. Til BT utdyper han den uheldige hendelsen.

– Det er jo helt håpløst. Vi var hos noen venner på en innflytningsfest lørdag. Ute på terrassen skulle vi danse litt sving. Da tråkket jeg over og fikk et ankelbrudd, sier han.

Ingen god inngang til en hektisk valgkamp... Ankelbrudd etter swingdans av alle ting 😫 Venter på avklaring om operasjon. Valgkamp blir det uansett - landet rundt på krykker... 😂👍 Posted by Terje Søviknes on Sunday, August 6, 2017

Opereres til uken

Han ble deretter kjørt til Bergen legevakt og påsatt gips. Etter undersøkelser på Haukeland sykehus, ble det bestemt at ministeren skal opereres i løpet av den kommende uken.

Det betyr at den tidligere Os-ordføreren ikke kan fjerne gipsen før etter høstens stortingsvalg.

– Jeg har lagt opp til en seksukersturné i Norge fremover, men den neste uken må nok noen andre ta det oppdraget. Men jeg får komme meg på beina etter hvert, sier Frp-politikeren.

Avlyser kraftverkåpning

Hvilke konsekvenser ankelbruddet får for valgkampen er foreløpig uvisst, men Søviknes sier at tirsdagens åpning av et vannkraftverk i Nordland må gjøres av noen andre.

I kommentarfeltet på Facebook-innlegget har det strømmet inn med støttemeldinger. Søviknes insisterer på at skaden ikke skal få store konsekvenser for valget.

– Legene sier at foten helst skal være høyt hevet, men jeg skal gjennomføre valgkampen så godt det lar seg gjøre, sier han.