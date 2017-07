Aker Solutions hadde et resultat på 99 millioner kroner i andre kvartal. Det er 220 millioner kroner mindre enn i samme periode i fjor.

Selskapet presenterte onsdag sine tall for andre kvartal. Tallene viser at driftsinntektene falt til 5.425 millioner kroner fra 6.969 millioner i andre kvartal i fjor.

Driftsresultatet (EBIT) lå i andre kvartal på 99 millioner, mot 319 millioner i samme kvartal i fjor. Etter skatt er resultatet på 33 millioner kroner, mot 130 millioner i andre kvartal i fjor.

Dagens Næringsliv skriver at TDN Finans hadde ventet at selskapet ville ende opp med et underliggende driftsresultat (EBITDA) på 360 millioner kroner, mens tallet Aker Solutions kunne presentere onsdag var 305 millioner.

Fakta: Aker Solutions kvartalsresultat Nøkkeltall fra Aker Solutions' resultatregnskap for andre kvartal 2017. Tall fra andre kvartal 2016 i parentes. Driftsinntekter: 5.425 millioner kroner (6.969 millioner kroner).

Driftsresultat (EBIT): 99 millioner kroner (319 millioner kroner).

Resultat før skatt: 51 millioner kroner (199 millioner kroner). Første halvår 2017: Driftsinntekter: 10.598 millioner kroner (13.432 millioner kroner).

Driftsresultat (EBIT): 249 millioner kroner (632 millioner kroner).

Resultat før skatt: 143 millioner kroner (457 millioner kroner).

TDN Finans hadde også ventet at selskapet ville ha inntekter på 5.534 millioner kroner, i underkant av 100 millioner mer enn det de endte opp med.

Selskapet la også frem tall for første halvår 2017. Tallene viser et nettoresultat på 95 millioner kroner mot 300 millioner kroner første halvår i fjor.