Spørsmålet om fascismen kommer tilbake og hva vi kan lære av historien blir tema for den første forelesningen til minne om avdøde professor Frank Aarebrot.

Statsviteren Frank Aarebrot døde i september i fjor, to dager før stortingsvalget. Han var en markant skikkelse innen samfunnsvitenskapen i Norge, skribent og samfunnsdebattant som har etterlatt seg et merkbart tomrom. Under gravferden annonserte rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen at det skulle holdes en årlig minneforelesning for Aarebrot.

Den første finner sted fredag kveld i Universitetsaulaen i Bergen. Professor Bernt Hagtvet, som også var venn av Aarebrot, som vil i 200 minutter forelese over temaet «Kommer fascismen tilbake?».

Hvert år framover vil en fagperson som har utmerket seg med særlige kvaliteter som foreleser i en muntlig fortellerstil inviteres til å holde forelesningen, uavhengig av fagbakgrunn og akademisk institusjon.

– Frank Aarebrot var en av vår tids store historiefortellere. Med sin særegne personlige stil, ga han oss kunnskap, engasjement og forelesninger med en formuleringsevne som få kan gjenskape, skriver universitetene i invitasjonen.

Om forelesningen fredag sier Hagtvedt selv:

– Over hele verden går det nå en diskusjon om Trump er fascist, om Sverigedemokraterna er fascister og om holdningene til Marine le Pen. Det er interessant å snakke om fascismen i 2018 fordi det ser ut til at slike bevegelser kommer tilbake både til USA og til Europa.