I løpet av første halvår avdekket forsikringsselskapene 576 svindelforsøk, som kunne kostet dem rundt 170 millioner kroner.

Tall fra Finans Norge viser at bransjen avdekker nesten 100 svindelforsøk hver måned. Gjennomsnittsbeløpet per sak er på nesten 300.000 kroner, skriver VG.

– De fleste sakene gjelder skadeforsikring, mens de største beløpene gjelder syke- og uføreforsikringer, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal og forteller at antall saker er litt høyere enn i fjor.

Motorkjøretøy

Innenfor skadeforsikring handler 43 prosent av sakene om motorkjøretøy. Påståtte branner og oppdiktede tyverier er typiske saker. En annen gjenganger er arrangerte kollisjoner.

– Det har vært og er en vanlig sakstype på utredernes bord. At to personer med nær tilknytning til hverandre kolliderer ved et uhell kan selvsagt skje, men det er en statistisk sjeldenhet, sier utredningssjef Petter Domaas i If.

Innbo og reise

Og så er det en del som tar i litt ekstra og forsøker å få dekket mer enn de har krav på i forbindelse med reelle skader. Det skjer ofte i svindel med innbo- og reiseforsikring, sier informasjonssjef Neverdal.

Felles for de store forsikringsselskapene er at de som regel går til politianmeldelse dersom de mener en kunde forsøker å svindle dem.