Over 100 skogbranner i Sør-Norge fører til ventetid på nødtelefonene. Mange av brannene skyldes lynnedslag, som også hindrer slukningshelikoptre.

Det store antallet skogbranner er fordelt på Agder-fylkene, Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark, Oppland og Rogaland.

Som følge av situasjonen er antallet helikoptre i beredskap i Sør-Norge økt fra elleve til 16. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opplyste torsdag ettermiddag at flere helikoptre slet med å komme opp i lufta grunnet uvær.

På kvelden var åtte av helikoptrene operative.

– Arbeidet har vært krevende i løpet av ettermiddagen. Helikopterbistand er avhengige av at tordenværet gir seg, men brannvesenet lokalt er ute og gjør en stor innsats sammen med sivilforsvaret, sa avdelingsdirektør for forebygging og sikkerhet, Anne Rygh Pedersen, til NTB.

Stort antall branner

Pedersen sier at lynnedslag kombinert med svært tørre forhold, er årsaken til situasjonen, og at de to neste dagene blir kritiske.

– Der lynet har slått ned, kan det oppstå brann en god stund etterpå, sier hun.

110 Agder skrev torsdag ettermiddag at det var 30 pågående skog- og krattbranner i Agder.

Disse brannene startet ifølge Agderposten blant annet i Åmli, Froland og Birkenes.

I Telemark var det torsdag ettermiddag branner i Siljan, Bø, Kviteseid, Porsgrunn, Vinje, Tokke, Nissedal, Drangedal, Seljord og Notodden. Den sistnevnte brannen ble betegnet av politiet som særlig alvorlig.

– Den er den eneste brannen vi er involvert i. Brannen befinner seg øst for Notodden, og bebyggelse står ikke umiddelbart i fare, men flammene er i nærheten av E134. Brannvesenet har spurt om ekstra ressurser for å håndtere den, sa operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt.

Ventetid på nødtelefoner

Gunnerød opplyser om et stort antall meldinger om branner, men at meldingene ofte dreier seg om branner som allerede er meldt inn. 110-sentralen hadde torsdag så mange henvendelser at de ikke kunne kommentere situasjonen overfor NTB.

– Politiet i Sør-Øst blir nedringt angående lynnedslag og branner i skog og mark. Ring 110 til brann, men det må påregnes ventetid, skrev Sørøst politidistrikt på Twitter.

Senere meldte også Agder politidistrikt om ventetid på nødtelefonen, mens Vestviken 110 skrev at brannvesenet måtte prioritere henvendelser fortløpende.

– Spredt overalt

Situasjonen ble også beskrevet som krevende i Hedmark, der det er registrert branner i Spekedalssætra i Rendalen og i Tynset.

– Det brenner i Skjeberg, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, og Rakkestad. Det er spredt overalt, sier vaktleder Jan Karlsen til NRK, om noen av de 15 brannene i Østfold.

I Oppland ble det meldt om skogbrann i Glitterdalen på Kvamsfjellet og et branntilløp forårsaket av et lynnedslag sør for Bagn i Valdres. Det var også rekke andre branntilløp, ifølge Innlandet politidistrikt.

– Noen av stedene er utenfor vei. Brannvesenet er ute med alt mannskap, opplyste politiet.

DSB-advarsel

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gikk tidligere i uka ut med en påminnelse om den ekstreme skogbrannfaren i hele Sør-Norge.

De ber alle ta sin del av ansvaret for å forhindre at branner oppstår og sprer seg. I verste fall kan liv gå tapt, lyder advarselen.

– Hver enkelt av oss har en plikt til å være aktsom. Slik situasjonen er nå, skal det lite til før aktsomhetsplikten er brutt, og det kan være straffbart, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

I 19-tiden torsdag er det mer enn 100 skogbranner i landsdelen, fordelt på Agder-fylkene, Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Akershus og Hedmark og Oppland. Det opplyser Hovedredningssentralen i Sør-Norge til NRK.

Stor lynaktivitet i #Østafjells og i #Trøndelag i dag. Det er også ventet byger med torden i morgen fredag. pic.twitter.com/xV64kCU07w — Meteorologene (@Meteorologene) July 12, 2018