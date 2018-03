31 prosent mener Erna Solberg (H) har håndtert debatten rundt tidligere justisminister Sylvi Listhaug (Frp) dårlig, mens 24 prosent kaller håndteringen god.

Det viser en meningsmåling Ipsos har gjort for Dagbladet. 37 prosent av de spurte svarer at Solberg har håndtert saken på en «middels måte», mens syv prosent svarer «vet ikke».

Bakgrunnstallene viser at tilfredsheten med Solberg økte svakt etter at Listhaug trakk seg som statsråd tirsdag.

– Saken har skapt en større grad av polarisering mellom borgerlig og rødgrønn side. Solberg klarer seg godt blant sine egne, men saken kan ha vært uheldig for hennes rolle som samlende figur, sier valgforsker Johannes Bergh til avisen.

Statsministeren sier hun tar undersøkelsen til etterretning.

– Velgerne liker ikke bråk og politisk konflikt. Da er det naturlig med en liten endring, sier hun.

– Kunne unnskyldt tidligere

Solberg er for tiden i Paris, hvor hun onsdag skal åpne et antikorrupsjonsforum i regi av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Overfor VG sier statsministeren at det var nødvendig å støtte Listhaug for det borgerlige samarbeidets skyld.

– Det er sikkert mange ting man kunne gjort annerledes i en sånn prosess, for det er noe med dynamikken. Jeg kunne vært tidligere ute med en unnskyldning. Men når ting utvikler seg raskt, er det lett med etterpåklokskap, sier hun.

– Godt samarbeid

Hun mener samarbeidsklimaet i regjeringen er godt til, tross for uroen som har vært.

– Vår opplevelse internt i regjeringen er at dette var en sak vi håndterte ved å stille oss solidarisk, og så er det klart at det er et vanskeligere med tanke på KrF, som mente de burde stått tydeligere opp, sier Solberg.