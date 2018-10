En 16 år gammel jente er dømt til fengsel i tolv år for knivdrapet på Sørlandssenteret i fjor sommer. Det er et år strengere enn aktors påstand.

Dommen falt i Agder lagmannsrett fredag, melder TV 2.

Jenta var 15 år gammel da hun i juli i fjor knivstakk to kvinner inne på Sørlandssenteret i Kristiansand. En av dem døde av skadene, mens den andre fikk livstruende skader.

Dommen er ett år strengere enn det aktor la ned påstand om, og dommen jenta fikk i Kristiansand tingrett. Jenta anket dommen fra tingretten, fordi hun sier det ikke var meningen å drepe, og at hun dermed ikke skal dømmes for drap.

Aktor, statsadvokat Jan Tallaksen, beskrev under sin sluttprosedyre drapet og drapsforsøket som brutalt og kaldblodig.

– Dette var en planlagt handling i den hensikt i å drepe. I forkant av handlingen skal tiltalte ha gjort flere søk på knivdrap, sett filmer hvor handlingene handlet om å knivstikke personer og det er også en rekke andre forhold som beviser at den tiltalte hadde til hensikt å drepe, sa Tallaksen.

De sakkyndige har konkludert med at det er høy fare for at 16-åringen vil begå nye voldshandlinger. I retten sa de også at det vil gå mange år før jentas atferd endres radikalt, dersom den noen gang gjør det.

Det var 26. juli i fjor at den da 15 år gamle jenta tok en kniv fra en av hyllene på Coop Obs på Sørlandssenteret og knivstakk to personer inne på kjøpesenteret.

Den 17 år gamle sommervikaren Marie Skuland døde av skadene hun ble påført, mens en 23 år gammel kvinne ble kritisk skadd. Det var ingen forbindelse mellom tiltalte og ofrene i forkant av drapet.