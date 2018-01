– Trond Giske har oppført seg på en måte som ikke er forenelig med vårt regelverk, sa Støre på dagens pressekonferanse.

Sentralstyret i Arbeiderpartiet har sittet i møte mandag etter at Trond Giske trakk seg som nestleder i partiet søndag kveld.

Etter møtet kalte partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng inn til pressekonferanse.

– Dere er kjent med at Trond Giske har trukket seg som nestleder, og jeg støtter og respekterer den avgjørelsen. Det er en riktig og nødvendig beslutning, sa Støre da han møtte pressen.

– Ikke forenelig med vårt regelverk

Støre understreket at det ikke er konkludert i varslersakene, men sier at han tror på varslerne.

Han opplyste også om at dokumentasjonen som partiet har mottatt underbygger varslernes historier.

– Vår holdning er at vi tror på varslerne. Det er avgjørende at varslerne opplever at det er trygt å fortelle om sine opplevelser, sa Støre.

På pressekonferansen ble det klart at Giske ble forelagt varslene på to møter, det første 21. desember og det andre 1. januar. Her fikk Giske kommentert og gitt sin forklaring.

Støre fortalte at hans egen vurdering 1. januar var at Giske ikke lenger kunne fungere som nestleder i partiet.

– Dette handler ikke om jus, men om tillit. Det vi nå vet er tilstrekkelig til å si at han har oppført seg på en måte som ikke er forenelig med vårt regelverk. Det er ikke forenelig med å være nestleder i Arbeiderpartiet, sa Støre til pressen.

Ny finanspolitisk talsmann

På pressekonferansen opplyste også Støre om at partiet vil gå i gang med å finne en ny finanspolitisk talsperson:

– Trond Giske har også stilt sin plass som finanspolitisk talsperson i Stortinget til disposisjon. Vi vil raskt ta dette opp i stortingsgruppen og sørge for at Arbeiderpartiet får på plass en ny finanspolitisk talsperson, sa Støre.

– Skal tilbake til Stortinget

Støre presiserte at Trond Giske skal få mulighet til å komme med sin versjon før partiledelsen konkluderer med om det har funnet sted seksuell trakassering.

Giske vil få innsyn i dokumentasjonen som partiledelsen og partisekretær Kjersti Stenseng har innhentet den siste tiden. Giske har varslet at han vil komme med en skriftlig redegjørelse i løpet av uken, opplyste Støre, før han fortsatte:

– Trond skal komme tilbake til Stortinget. Alle har mulighet til å opparbeide seg tillit som har gått tapt. Når Trond kommer tilbake skal vi ta imot ham på en skikkelig måte.

Fortsetter med én nestleder

Hadia Tajik fortsetter som Aps eneste nestleder.

Støre ville derimot ikke avvise at det kan bli et ekstraordinært landsmøte, men understreket at det var «veldig kort tid» til det planlagte ordinære landsmøtet som skal avholdes i april 2019.