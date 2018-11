Forretningsmannen Kjell Inge Røkke opplyser at det var hans luksusgarderobe som var donert til Fretex.

Det forteller Røkkes pressetalsmann Rolf Nereng til MinMote.

– Røkke har nok ikke selv hatt full kontroll over at klær fra en større opprydding for flere måneder siden havnet hos Fretex, skriver han i en e-post til motenettstedet.

Nereng opplyser at Røkke ikke selv har donert dressene til gjenbrukskjeden, men håper folk liker dem og betaler en god pris til det positive arbeidet Fretex gjør. Røkke opplever at det er hyggelig at han kan bidra til bedre økonomi og mye oppmerksomhet rundt et så godt formål.

Brodert inn «K.R.»

Det har frem til nå vært mye spekulasjoner om det har vært Røkkes luksusgarderobe som ble levert til Fretex terminalen på Alnabru. Etter dressalget på Fretex Majorstuen tirsdag kveld kom det inn flere tips om at det måtte være Røkke som eide klærne.

Blant annet ble det funnet små bevis i lommer eller på produksjonslappen. Ifølge nettstedet Melk og Honning hadde også flere av skjortene brodert inn initialene K.R.

Tore Meek / NTB scanpix

Rundt 300 plagg

Donasjonen er den største i verdi fra en enkeltperson til Fretex noen gang. Det dreide seg om 300 designerblazere og skreddersydde dressbukser i kasjmir, ull og silke.

Prisene på hvert av plaggene kan trolig ligge på mellom 50.000 og 100.000 kroner. Den samlede prisen kan dermed bikke flere millioner opplyser kjedesjef for Fretex-butikkene Kristin Hareide til VGs MinMote.

Prislappen på dressene i gjenbruksbutikken har variert mellom 1000 og 4000 kroner, skriver NRK.