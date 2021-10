Frykt for at villreinen på Hardangervidda skal bli utryddet

Jegere og ordførere rundt Hardangervidda frykter at villreinen der skal bli utryddet dersom statlige myndigheter får det som de vil.

Jegere og ordførere rundt Hardangervidda frykter at villreinen der skal bli utryddet. Her fra Gudbrandsdalen. Foto: Paul Kleiven / NTB

– Det vi frykter aller mest er at en håndfull personer i Mattilsynet og Veterinærinstituttet skal klare å overtale en statsråd til at det er lurt å utradere eller rasere stammen på Hardangervidda før man har et grunnlag som er godt nok til å forsvare et så drastisk tiltak, sier Endre Lægreid, leder for Villreinnemnda på Hardangervidda, til NRK.

Under villreinjakten i fjor ble det skutt en villreinbukk som var smittet av skrantesyke. Det førte til at Mattilsynet og Veterinærinstituttet fikk gjennomslag i Landbruks- og matdepartementet for å skyte alle reinsdyrbukker over 3,5 år.

Det er ikke funnet skrantesyke under årets jakt, men Mattilsynet vil ikke friskmelde villreinstammen i år. De har også som mål å redusere bestanden fra omtrent 6000 dyr nå, til et genetisk levedyktig nivå på 500–1000 dyr i løpet av 2–3 år. Dette ønsket får ordførerne rundt Hardangervidda til å protestere.

– Jeg mener det vil være et dramatisk brudd mellom statlig og lokal forvaltning, sier ordfører i Vinje, Jon Rikard Kleven.

Mattilsynet svarer at det ikke er et mål å utrydde villreinstammen på Hardangervidda. Klima- og miljødepartementet skriver til NRK at det er behov for mer kunnskap om hva som er en levedyktig bestand før det blir vurdert å redusere villreinstammen.