Regjeringspartiene og SV forplikter seg til strømtiltak

Ap, Sp og SV på Stortinget ber regjeringen finne tiltak som kan lette byrden av skyhøye strømregninger. Daffe greier, mener opposisjonen.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad (t.v.), Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud og SVs Audun Lysbakken er blitt enige om å be regjeringen komme med tiltak mot skyhøye strømpriser.

NTB

Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Med dette forslaget parkerer vi all uro om det kommer tiltak eller ikke. Nå vedtar vi at noe skal skje, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

– Vi slår fast at det er et flertall på Stortinget som vil ha tiltak som monner, og det er dermed en forpliktelse, slår han fast.

Hindrer flertall

De tre budsjettkameratene ble sent onsdag kveld enige om forslaget, som blir lagt fram i Stortinget torsdag. Forslaget hindrer flertall for en rekke andre forslag fra opposisjonen om ulike tiltak for folk med høye strømregninger.

Forslaget viser samtidig med all tydelighet at det er flertall på Stortinget for å sette i gang tiltak, påpeker Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud.

– Det er viktig at vi får tatt grep og at regjeringen går i gang med å jobbe med dette. Det må gjøres kloke vurderinger for å få et system som fungerer bra, sier hun.

SV sa onsdag at de ser for seg en ordning med en kontantutbetaling som gis til personer og familier som strever med strømregningen.

Kjøper seg tid

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad påpeker at man med forslaget kjøper seg litt tid.

– Med det forslaget som nå blir vedtatt, gir vi regjeringen litt tid til å vurdere hvilke grupper det er viktigst å sette i gang tiltak for, hvem som har mest behov for det akkurat nå. Den muligheten tror jeg vi skal ta oss, sier hun.

I forslaget bes regjeringen «spesielt se på tiltak som kan avhjelpe grupper som rammes spesielt hardt av ekstraordinære høye strømpriser».

MDG: Daffe greier

MDGs Rasmus Hansson reagerer på forslaget fra budsjettkameratene.

– Dette er utrolig daffe greier. Det eneste Ap, Sp og SV har blitt enige om, er å be Stortinget komme tilbake med mulige tiltak. De legger ingenting konkret på bordet, sier han til NTB.

– Samtidig blokkerer de for mange gode forslag fra opposisjonen som kunne ha hjulpet folk med strømregningen umiddelbart, og også på lang sikt, konstaterer han.

Også Rødts Sofie Marhaug, som sitter i energi- og miljøkomiteen, mener forslaget er lite tillitvekkende.

– Regjeringen har helt siden de tiltrådte sagt at de skal se på saken, uten å levere løsninger som er i nærheten av å bøte på situasjonen. Nå trengs det handlekraft, men SV velger heller å blokkere muligheten for å faktisk sørge for at folk får penger til å betale strømregningen, sier hun.

– Kan ikke vente

– Vi kan ikke vente på at regjeringen skal utrede og vurdere, det er nå strømregningene begynner å gå til inkasso, og det er nå folk trenger hjelp, sier Marhaug.

En rekke andre strømforslag blir lagt fram i Stortinget torsdag. Frp foreslår å betale 4.000 kroner i strømstøtte til hver husstand i Norge, mens Venstre, Høyre og KrF vil gi studenter 1.000 kroner ekstra i stipend.

MDG har foreslått en kontantutbetaling på 7.500 kroner for en familie på fire, mens Rødt mener at statens økte inntekter som følge av høye strømpriser bør utbetales direkte til husholdningene som strakstiltak. I tillegg vil partiet at de planlagte økningene av strømavgiftene som kommer 1. januar, stanses.