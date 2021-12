Falske e-poster utgir seg for å være fra Helsenorge

Tjenesten Helsenorge brukes for tiden i e-postsvindel. Falske e-poster inneholder en lenke til en falsk nettside som etterlikner innloggingssiden IDporten.

De falske e-postene inneholder blant annet lenker til en side som ser ut som den vanlige innloggingsportalen til Helsenorge.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

De falske e-postene er forsøk på å svindle til seg informasjon som kan bli brukt til økonomisk vinning, skriver Norsk helsenett i en pressemelding.

De oppfordrer brukere til ikke å oppgi informasjonen det bes om eller trykke på lenker og vedlegg dersom man mistenker at man har mottatt en slik svindel-e-post.

– Hvis du har gitt kort- og kodeopplysninger som ble etterspurt fra en slik falsk e-post, sperr kort og kontoer så raskt som mulig. Hvis du har gitt personopplysninger, kan disse brukes til flere svindelforsøk, så vær oppmerksom i tiden fremover, står det i pressemeldingen.

Norsk helsenett legger til at Helsenorge aldri vil be om kredittkortinformasjon og sikkerhetskoder via tekstmelding eller e-post.