Her er kongeparets hilsen til folket: - Da føler vi oss som på fjellet

Dronning Sonja og Kong Harald ønsker folk en riktig god påske.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Det stunder mot påske. Dronningen og jeg tenkte vi kunne ta en liten påskehilsen fra Kongsseteren, sier Kong Harald i videoen sendt norske medier fra kongehuset.

– Dypt og mektig imponert

Selv om koronapandemien ikke nevnes direkte, er det konsekvensene av den som er bakgrunnen for at videoen sendes landets redaksjoner.

Opptakene er gjort på Kongsseteren i Oslo, der kongeparet skal tilbringe årets påske. Øverst i artikkelen kan du se hele videoen.

Sonja og Harald sitter i hytteveggen, og Dronningen forteller at de har forsøkt å lage litt påskestemning.

– Men budskapet vårt er at både Kongen og jeg er dypt og mektig imponert over alt det gode arbeidet som er gjort, det viktige og store arbeidet som er gjort i disse dager over det ganske land.

Dronning SOnja og Kong Harald snakker til folket. Foto: Kongehuset

Dronningen snakker om betydningen av omstilling, Kongen om mange som har det vanskelig.

– En liten gløgg. Sånn, ja

Dronning Sonja sier at om ikke lenge «kan vi gi hverandre en god klem igjen».

– Vi ønsker alle en riktig god påske, sier de to.

Dronningen får siste ord:

– Og nå kan kanskje jeg få gi deg litt å drikke. En liten gløgg. Sånn, ja. Mange takk. Da føler vi oss som på fjellet. Riktig god påske, sier hun til sin mann.