Torsdag passerte antallet koronadødsfall i verden 50.000. I Norge passerte vi 50. Likevel – det finnes lyspunkter. Mer om det lenger nede.

1. Slik prioriterer de hvem som skal testes først

Snart er to prosent av den norske befolkningen testet for koronasmitte. Men fortsatt er det bare fem definerte grupper som får tilbud om testing når de får symptomer. Og ikke alle kommuner klarer å teste alle disse gruppene. Derfor har FHI laget en veileder for hvilke grupper som skal prioriteres først.

Her kommer beboere på sykehjem for eksempel før helsepersonell.

2. Denne grafen har flatet ut – det er godt nytt

Veksten i antall koronapasienter på sykehusene har stoppet opp. Det samme har antallet som trenger respirator, viser de siste tallene fra helsemyndighetene. I Helse Vest og flere andre helseregioner har tallene ligget relativt stabilt i en uke allerede. Men de siste dagene har veksten stoppet også på Østlandet.

Dette er en god indikator på at tiltakene virker, mener helsedirektør Bjørn Guldvog. Han tror vi er på god vei mot målet om å presse reproduksjonsraten – altså hvor mange hver koronasmittet sprer viruset til – ned til under 1.

3. Vil bruke minst 210 millioner på å hjelpe næringslivet

De siste ukene har den ene krisepakken etter den andre blitt presentert fra regjeringen, senest på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Noen timer tidligere kom byrådet i Bergen med sin egen pakke for det lokale næringslivet. De vil blant annet bruke 150 millioner på utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter – men sier nei til å fjerne eiendomsskatten.

