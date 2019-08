Vestens høye forbruk av kjøtt bidrar sterkt til klimaendringene, ifølge ny rapport fra FNs klimapanel.

Overgang til en mer plantebasert diett er et viktig bidrag til en mer klimavennlig fremtid, ifølge en ny rapport fra klimapanelet (IPCC).

Et av hovedfunnene i rapporten er nemlig at lavere kjøttforbruk kan gjøre landbruksproduksjonen mindre arealkrevende, noe som vil være viktig i kampen mot global oppvarming.

Elvestuen bekymret

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) kaller rapporten illevarslende:

– Vi vet allerede at vi må kutte ut alle fossile drivstoff for å begrense den globale oppvarmingen, men denne rapporten viser at det ikke vil være nok. Vi må også legge om verdens landbruksproduksjon. Vi må spise mindre kjøtt og slutte å bygge ned naturen, sier han.

Spesialrapporten fra FNs klimapanel (IPPC) fokuserer på landarealenes rolle i klimaendringene. Forringelse av landområder, matsikkerhet og forørkning er noen av temaene som blir tatt opp i dokumentet.

Må endre kursen raskt

Men forskere og eksperter bak rapporten kommer ikke med formaninger om at alle trenger å bli vegetarianer eller veganer.

– Vi sier ikke til folk at de må slutte helt å spise kjøtt. Noen steder i verden har ikke mennesker noe annet valg. Men det er opplagt at vi i Vesten spiser altfor mye, sier professor Pete Smith, ved Aberdeen University til BBC.

En mer effektiv bruk av landarealene vil også bidra til at naturen blir i stand til å lagre mer av de menneskeskapte CO₂-utslippene.

Matsvinn og metangass

«Hvis vi ikke endrer kursen raskt, klarer vi ikke å forhindre klimakrise. Gjennom avskoging og utryddelse av dyr og planter i et forrykende tempo er vi på vei mot klimasammenbrudd», skriver IPPC.

Den globale matproduksjonens klimaavtrykk fremheves i rapporten. Jordbruk, matproduksjon og avskoging står for nær en fjerdedel av de menneskeskapte klimagassutslippene, deriblant den svært potente klimagassen metan.

Matsvinn er også en viktig del av klimautfordringen. Mer enn en fjerdedel av maten forsvinner eller blir sløst bort. Kutt i matsvinnet vil både være bra for klimaet og den globale matsikkerheten, fremgår det av rapporten.

Slutte med arealsløsing

Mennesker påvirker i dag over 70 prosent av verdens isfrie landområder.

– Vi må slutte å sløse med arealene, og vi må se klima og naturmangfold i sammenheng. Denne rapporten viser hvordan tap av natur akselererer klimaendringene. Vi trenger en ny tilnærming til landbruket som sørger for at vi får en matproduksjon innenfor jordens tåleevne, sier statsråd Elvestuen.

Redde regnskogen

Ikke uventet står ødeleggelsen av verdens regnskoger sentralt i dokumentet fra klimapanelet.

– All innsats for å erstatte fossil energi med fornybar kan i verste fall være bortkastet i klimasammenheng hvis vi ikke klarer å redde regnskogen, sier Regnskogfondets generalsekretær Øyvind Eggen i en pressemelding.

Organisasjonen mener det er mye norske myndigheter, norsk næringsliv og norsk landbruk kan gjøre:

– Bedrifter, stat og kommuner må slutte å handle med aktører som bidrar til avskoging, sier Eggen.

Beskytte økosystemer

Landbruket må også gjøre seg mindre avhengige av importert soya til dyr- og fiskefôr og heller bidra til å bygge opp en næring for produksjon av alternative proteinkilder i Norge, mener Regnskogfondet

Miljøorganisasjonen WWF uttaler at rapporten sender et klart budskap om at måten vi bruker landarealene på bidrar sterkt til klimaendringer.

– Vi trenger en øyeblikkelig endring i utnyttelsen av verdens landarealer. Vi må prioritere beskyttelse av naturlige økosystemer og overgang til en bærekraftig matproduksjon, sier Stephen Cornelius, klimarådgiver i WWF.

Om lag en halv milliard mennesker bor i områder av verden som opplever ørkenspredning, skriver FNs klimapanel i den nye rapporten.

Spesialrapporten ble godkjent under klimapanelets møte i Genève denne uken, og ble lagt frem torsdag formiddag.

NTNU Bærekraft og Cicero er de norske forskningsmiljøene som har bidratt til rapporten.