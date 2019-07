Svømmeturen ble dramatisk for 53 av dem som deltok på arrangementet Open Water Horten-Moss i helgen. Redningsselskapet er kritisk til sikkerheten.

Svømmekonkurransen i Oslofjorden hadde over 100 deltakere. Men for mange ble svømmeturen på én mil mellom de to byene en dramatisk opplevelse, skriver NRK.

Flere av svømmerne kom ut av kurs grunnet vind og sterk strøm i fjorden, og bare 51 fullførte svømmeturen. Redningsselskapet har kritisert sikkerheten rundt arrangementet.

– Beredskapsavdelingen og skipper på RS Elias var ikke informert om svømmekonkurransen på forhånd. Når Redningsselskapet da blir stående med hovedansvaret for å plukke opp 53 svømmere, har de stolt i overkant mye på oss, sier pressevakt i Redningsselskapet, Lars Kristian Mosby Enger til VG.

Arrangøren av konkurransen Tom Remman, forsvarer sikkerhetsopplegget. Han mener at deltakerne visste hva de gikk til.

– De har fløyte, flytebøye og GPS-tracker. Men vi kan ikke stenge av Oslofjorden for all båttrafikk. Svømmerne vet at det er en tøff distanse, det ble de også meget godt brifet om kvelden før. Er det noen som vil trekke seg, så gjør de det, sier han til NRK.

Ifølge Remman kontaktet arrangørene Redningsselskapet i forkant av konkurransen. Til VG forklarer han at de hadde 40 ulike båter, kajakker og vannscootere for å bistå svømmerne.