Abbasi-søsknene er gjenforent med moren på Akershus universitetssykehus etter at de tirsdag ettermiddag landet på Oslo lufthavn.

Lars Haltbrekken, som tirsdag møtte pressen på vegne av støttegruppen i Trondheim, forteller at søsknene er slitne etter de siste dagenes opplevelser.

Han møtte tirsdag Yasin, den eldste av de tre søsknene.

– Det er noen veldig tøffe døgn de har vært gjennom, hvor de har blitt fraktet med tvang fra Trondheim, sier Haltbrekken.

– Moren ble bevisstløs og sendt hjem. Man kan jo bare forestille seg selv å være barn og se sin mor syk, for så bli sendt tilbake til Norge. Men de er glad for å være i Norge igjen, sier Haltbrekken, som er stortingsrepresentant for SV.

Til Trondheim

Moren i Abbasi-familien og hennes tre barn på 16, 20 og 22 år ble hentet av politiet lørdag morgen og seinere satt på fly til Afghanistan via Istanbul. Moren ble av helsemessige årsaker returnert til Norge mandag. Dagen etter ble de tre søsknene fløyet tilbake til Norge etter at Afghanistan sa nei til å ta dem imot.

Familiens bistandsadvokat, Erik Vatne, sier til NTB at planen er at familien skal være i Oslo-området frem til de drar til Trondheim onsdag formiddag, men understreker at det avhenger av morens helsetilstand.

Tirsdag ble det klart at også de tre søsknene skulle sendes tilbake til Norge etter at Afghanistan sa nei til å ta dem imot.

Politisk press

Saken har ført til krav om at asylforliket seks partier inngikk i Stortinget høsten 2015, må reforhandles.

Trondheim-ordfører Rita Ottervik har fremholdt at menneskelige hensyn, spesielt knyttet til barns rettigheter, må vektes tyngre i forhold til innvandringsregulerende hensyn enn i dagens forlik.

Både Venstre og KrF har åpnet for å forhandle frem et nytt forlik, men Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser overfor Adresseavisen tirsdag at det er aktuelt. Det samme slår justisminister Jøran Kallmyr (Frp) fast.

– Vi har en regjeringspolitikk som går ut fra plattformen. Den ligger fast, sier han til NTB tirsdag.

Kostet rundt tre millioner

Samtidig krever formannskapet i Trondheim kommune at familien må få komme hjem til Trondheim – med garantier om at det ikke vil bli gjort nye forsøk på uttransportering.

Alle partiene, med unntak av Frp, samlet seg tirsdag om en uttalelse til de parlamentariske lederne på Stortinget, skriver Adresseavisen. Der heter det at politikerne reagerer med vantro på håndteringen av og uttransporteringen av familien.

Utsendelsen av familien har heller ikke vært billig.

– Totalt har transporten til Istanbul med retur tilbake til Norge kostet rundt tre millioner kroner, sier leder Arne Jørgen Olafsen for Politiets utlendingsenhet til TV 2.

TV 2 og NRK melder at det kostet 870.000 kroner å leie inn flyet som ble brukt til tvangsreturen.

Prøvd i retten

Familien fikk midlertidig oppholdstillatelse i Norge i 2012, primært fordi de ikke visste hvor far befant seg, og at de ikke hadde noe mannlig beskyttende nettverk i Afghanistan.

Men i 2014 dukket faren opp i Norge, og Utlendingsnemnda (UNE) tilbakekalte oppholdstillatelsen.

Utsendelse er utsatt en rekke ganger. Familien har fått avslag på flere nye søknader om oppholdstillatelse, og asylsaken er prøvd for retten i flere runder.

Minervas ansvarlige redaktør Nils August Andresen skriver i en kommentar at utsendelsen av familien var godt begrunnet, at familien ikke har beskyttelsesbehov og at Utlendingsmyndighetene hele tiden har lagt til grunn at familien ikke er forfulgt.