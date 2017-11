Elisabeth Torp, som er leder for Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, ønsker en kirkelig #metoo-kampanje.

Torp ønsker at også norske kirker skal involvere seg i den internasjonale #metoo-kampanjen, sier hun til Vårt Land.

Seksuell trakassering

– Jeg har ikke sett kirkene i Norge gjøre noe rundt det, men det må komme. Vi vil se på hvordan en kirkelig #metoo-kampanje kan se ut og lanserer den gjerne, sier Torp.

Kvinner over hele verden, inkludert Norge, har den siste tiden delt historier om seksuell trakassering i forbindelse med #metoo-kampanjen for å sette søkelys på hvor vanlig dette er.

Kjente profiler i søkelyset

Kampanjen ble startet av den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano etter at en rekke kvinnelige skuespillere sto frem og fortalte at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep av den berømte Hollywood-produsenten Harvey Weinstein.

Emneknaggen har gjort at flere har fortalt om sine opplevelser, og flere kjente profiler har havnet i søkelyset i forbindelse med overgrepsanklager. Deriblant journalister, redaktører, skuespillere og politikere.