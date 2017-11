Christine Meyer sier til VG at hun fikk beskjed fra Finansdepartementet at alt ville «gå fint» om Erling Holmøy fikk tilbake jobben i SSBs forskningsavdeling.

Meyer sier hun oppfattet den uoffisielle telefonsamtalen fra Finansdepartementet som uanstendig, samt en utidig politisk innblanding i en politisk uavhengig institusjon.

– Jeg sa at hvis Siv Jensen ønsker dette, så må hun i tilfelle instruere meg skriftlig til å gjøre det. Det var mitt svar, sier Meyer til VG.

Det kom aldri en skriftlig henvendelse fra finansminister Jensen (Frp).

– Men jeg ble gitt et klart inntrykk av at situasjonen ville løse seg hvis jeg gjorde dette, fastslår hun overfor avisen.

– Aldri bedt Meyer om det

Finansdepartementets kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen svarer slik i en epost:

– Dialogen har gått på mange mulige løsninger, blant annet om utvelgelseskriteriene kunne utvides slik at disse modellene ble sikret i forskningsavdelingen. I den forbindelse har flere navn vært nevnt, også Erling Holmøy, men vi har aldri bedt Christine Meyer flytte Holmøy tilbake til forskningsavdelingen. Meyer gjorde det klart at det ikke lot seg gjøre å justere kriteriene slik at nøkkelpersonell på disse modellene ble værende i forskningsavdelingen.

– Politisk press

Søndag ble det klart at Meyer går av som direktør for Statistisk sentralbyrå (SSB) etter å ha inngått en avtale med Finansdepartementet.

Meyer fortalte fredag at hun spesielt har opplevd politisk press, spesielt på «innvandringsfeltet». Hun ønsket da ikke å svare på å om hun hadde opplevd press når det gjelder Holmøys stilling konkret.

Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres.