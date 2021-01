Overgrepssiktet mann skulle fengsles – løslatt på grunn av fulle fengsler og kansellert fly

En mann fra Trondheim som er siktet for seksuell omgang med flere unge gutter, skulle torsdag fengsles, men ble løslatt fordi flyet ble kansellert.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Den siktede mannen skulle etter planen fraktes med fly til Mosjøen etter torsdagens fengslingsmøte i Sør-Trøndelag tingrett. Flyet ble imidlertid kansellert, og ettersom det er mangel på fengselsplasser i Trøndelag, måtte han løslates, opplyser politiadvokat Kjersti Hegerberg i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Mannen ble varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll, siktet for seksuell omgang med barn under 14 år. Alle de fornærmede er nå voksne menn, men var under 14 år da overgrepene ifølge tiltalen fant sted.

Etter at én fornærmet nylig anmeldte mannen, avdekket politiet flere fornærmede i saken, og tirsdag ble han pågrepet.

– Vi er i startfasen av etterforskningen. Dette er snakk om eldre forhold, sier Hegerberg og forteller at politiet har foretatt ransaking og gjort beslag i saken.

Flere avhør gjenstår

Politiet ønsket å varetektsfengsle mannen fordi de mener det foreligger bevisforspillelsesfare. Det er retten enig i. Selv om det er gjennomført mange avhør, gjenstår det fortsatt avhør av sentrale vitner og mulige medskyldige.

– Det derfor en reell og nærliggende mulighet for at siktede vil ta kontakt og påvirke disse ved en løslatelse nå, skriver tingretten.

– Når det gjelder risikoen for sletting av elektroniske spor, viser retten til at saken gjelder straffbare forhold som ligger 14–19 år tilbake i tid, og at det er tvilsomt om elektroniske spor kan bidra til å belyse disse, skriver retten.

Nekter straffskyld

Politiadvokat Hegerberg ba om at mannen skulle fengsles i fire uker og underlegge ham brev- og besøksforbud. Retten mener på sin side at to uker er nok, ettersom de gjenstående avhørene bør kunne la seg gjennomføre innenfor denne tidsperioden.

Det er ikke kjent når det blir mulig å varetektsfengsle mannen.

Siktedes forsvarer, advokat Frode Wisth, sier at klienten hans nekter straffskyld.