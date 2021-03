Rolls-Royce stanser salg av Bergen Engines på grunn av norske sikkerhetsbekymringer

Rolls-Royce stanser salget av Bergen Engines til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International.

Foto: Bjørn Erik Larsen

NTB-AFP

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Ifølge nyhetsbyrået AFP stanses salget på grunn av norske myndigheters bekymring for den nasjonale sikkerheten.

– Hvis en bedrift som leverer til Forsvaret, blir solgt til en aktør som vi ikke kan ha et sikkerhetssamarbeid med, så må vi se etter nye leverandører. Så enkelt er det. Da kan vi ikke fortsette samarbeidet, har forsvarssjef Eirik Kristoffersen uttalt til TV 2.

Britiske Rolls-Royce kunngjorde 4. februar at de har signert en avtale om å selge motorvirksomheten Bergen Engines til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International for 1,6 milliarder kroner. Dette er den Sveits-baserte internasjonale filialen under det russiske TMH-konsernet.