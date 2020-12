Mann (37) anker Osen-dommen

Den ene av de to polakkene som er dømt til fengsel for ran og overfall av Reidar Osen og Petter Slengesol, anker saken til lagmannsretten.

Reidar Osen under rettssaken i Bergen tingrett i forrige måned. Nå er saken anket til lagmannsretten. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

En 37 år gammel polsk statsborger anker etter å ha blitt dømt for grovt ran av Reidar Osen. Dette nektet han straffskyld for.

Han ble også dømt for grovt ran av Petter Slengesol.

37-åringen anker skyldspørsmålet knyttet til Osen-tiltaleposten, samt straffutmålingen i begge tiltalepostene.

– Vi mener at retten ikke har vurdert sentrale og viktige forhold som underbygger vår klients forklaring om at hendelsen var arrangert, skriver forsvarer Kim Villanger i en sms til BT.

Osen glad for anken

Reidar Osen er glad for at dommen ankes.

– Han fikk fire måneder ekstra straff for påstandene han fremsatte om meg. Jeg tror han kommer verre ut i lagmannsretten, sier Osen til BT.

37-åringen hevdet at overfallet på Osen var arrangert av Osen selv, men dette avviste retten og ga ham ekstra straff for å ha hevdet dette.

– Etter vår oppfatning er det så mange og sentrale omstendigheter ved vår klients forklaring som passer med andre bevis i saken at det er overraskende at retten har avfeid forklaringen slik den har gjort, skriver Villanger.

– Vi finner det vanskelig å forstå straffutmålingen. Vår oppfatning er at retten har tatt et uriktig utgangspunkt og lagt seg vesentlig for høyt ved utmålingen, hensett til saker det er naturlig å sammenligne denne saken med, avslutter forsvareren.

Fikk fem års fengsel

Den polske mannen ble i tingretten dømt til fem år og fire måneders fengsel i saken. Den andre mannen fikk en dom på to år og seks måneder.

I tillegg er de dømt til å betale Osen 422.000 kroner og Slengesol 616.000 kroner i oppreisning og erstatning.

I februar 2015 ble Petter Slengesol brutalt kidnappet og mishandlet i sin egen varebil. Ti måneder senere opplevde Reidar Osen det samme, men politiet koblet ikke de to grove voldshendelsene sammen.

Under rettssaken i Bergen tingrett i november erkjente de to mennene helt eller delvis skyld for Slengesol-saken, men nektet for Osen-overfallet.