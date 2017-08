Innvandringsminister Sylvi Listhaug avviser at hun svartmaler situasjonen i svenske bydeler med mange innvandrere, slik flere politikere har gitt uttrykk for.

– Jeg har bare brukt svensk politis egne ord, om at det er parallelle samfunn, at folk er redd for kriminalitet og for å vitne i rettssaker. Dette er utsagn som kommer fra svensk politi, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til NTB.

Både tidligere statsminister Carl Bildt og den sittende statsministeren i Sverige, Stefan Löfven, har i tydelige ordelag fordømt Sylvi Listhaugs besøk i Rinkeby tirsdag. De refser den norske statsråden for svartmaling, å fortegne bildet av de aktuelle bydelene og for at Sverige-besøket var rent valgkampstunt.

Under et besøk på Mortensrud i Søndre Nordstrand bydel onsdag, avviste Listhaug at hun driver med svartmaling og at hun hadde gjort for dårlig research før hun dro til Rinkeby og snakket om et 60-talls såkalte «no go»-soner. Hun har måttet presisere at hun siktet til drøyt 20 områder som har særskilte utfordringer.

– Det er blitt brukt ulike benevnelser på dette. Jeg skjønner at man gjerne vil diskutere ord, men det er realitetene i dette som er viktig å diskutere, sier statsråden.