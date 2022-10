Politiet: Uavklart situasjon ved gassanlegget til Ormen Lange

Det har oppstått en situasjon på landanlegget til gassfeltet Ormen Lange i Aukra kommune. Både Heimevernet og politiet er involvert.

Politiet i Møre og Romsdal har rykket ut til landanlegget til gassfeltet Ormen Lange på Aukra etter melding om en uavklart situasjon. Foto: Shell / NTB

NTB

Aukra kommune har satt krisestab og landanlegget på Nyhamna er evakuert, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er full evakuering. Vi setter nå krisestab, sier ordfører Odd Jørgen Nilssen (H) til avisa.

Politiet i Møre og Romsdal skriver på Twitter klokken 9.16 at de er på vei til stedet.

Ormen Lange er Norges nest største gassfelt, og brønnstrømmen prosesseres på Nyhamna, skriver Shell.

– Foreløpig vet vi lite om hva som skjer, men jeg regner med at vi får mer informasjon om ikke lenge, sa han til NTB torsdag formiddag.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt beredskapen ved olje- og gassanlegg i Norge og andre Nato-land etter at gassrørledningen Nord Stream i Østersjøen ble brutt 27. september. Det er antatt at ledningen ble utsatt for sabotasje, og Russland regnes av Nato-landene for å være hovedmistenkt.

NTB har vært i kontakt med Shell, som ikke ønsker å kommentere situasjonen foreløpig. NTB har også vært i kontakt med Forsvarets operative hovedkvarter, som henviser til politiet.

Politiet skriver på Twitter at de har begrenset kapasitet til å svare mediene.

Ifølge Dagens Næringsliv er landanlegget evakuert og kommunen setter krisestab.