Skal lage nytt system for å varsle hele befolkningen

(Aftenposten) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at det ikke vil være overraskende om det vil bli flere pågripelser på grunn av ulovlig droneflygning i tiden fremover.

Statsministeren, justis- og beredskapsministeren og forsvarsministeren holdt pressekonferanse om «situasjonen som følger av krigen i Ukraina».

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Krigen i Ukraina er over i en mer alvorlig fase, sier Støre på pressekonferansen.

Den siste tiden er det observert droner over ulike installasjoner på norsk sokkel og norske flyplasser.

– Norge har en rekke tiltak for å ivareta vår sikkerhet, sier Støre.

Norge har innført sanksjoner som forbyr russiske statsborgere å fly droner på norsk territorium. Samtidig er en rekke russiske statsborgere pågrepet og siktet for å ha fløyet droner i Norge.

– Vi skal ikke bli overrasket om det blir flere slike pågripelser fremover, sier Støre.

– Forstår at mange er urolige

Statsministeren sier at Norge må være forberedt på at det vil komme nye, kjente og ukjente, forsøk på å skape uro.

Onsdag ble det klart at PST etterforsker hendelsene. På en pressekonferanse sa assisterende PST-sjef Hedvig Moe at faren for en sabotasjeaksjon mot Norge anslås som større nå enn før krigen i Ukraina, men at det ikke er sannsynlig.

– Jeg forstår at mange er urolige, sier Støre og legger til:

– Men vi ser ikke en direkte militær trussel mot Norge.

Støre sier at noe av hensikten med krigføringen Russland fører, både direkte i Ukraina og indirekte utenfor Ukraina, er å skape uro.

Skal lage nytt varslingssystem

Justisminister Emilie Enger Mehl sier på pressekonferansen at det jobbes med flere ulike varslingssystem. Blant annet for å kunne varsle hele befolkningen.

– Regjeringen jobber med å etablere et nytt mobilt befolkningsvarslingssystem. Det betyr at vi kan sende presise varsler til alles mobiltelefoner i løpet av få sekunder.

DSB har signert kontrakt med leverandøren. Målet er at dette skal være på plass i løpet av året. Det vil være et stort løft for samfunnssikkerheten, sier Mehl.

Kan stramme inn regelverk

Mehl sier at politiet har fått i oppdrag å anskaffe antidroneutstyr for 57 millioner kroner.

Hun sier også at regjeringen ikke kan utelukke at det kan bli aktuelt å gjøre innstramminger i regelverket for droner.

– Luftfartstilsynet går gjennom regelverket og ser om det er nødvendig med innstramming av regelverket. Nasjonal sikkerhetsmyndighet ser også på regelverket for forbundssonder rundt viktig infrastruktur og flyplasser.

Skal finne ut om det er russisk etterretning

PST-sjef Hedvig Moe sier til Aftenposten at de skal prøve å finne ut om drone-sakene har forbindelse til russisk etterretning. I utgangspunktet etterforskes sakene fordi det er ulovlig å fly drone i Norge som russer.

Hun legger til:

– Men vi er jo interessert i å prøve å finne ut hvem som står bak. Er det russisk etterretning? Er det noen som vil fotografere naturen?

Moe sier en hypotese er at dronene blir brukt av Russland, enten i ett eller flere tilfeller. Men det er også en hypotese at det er enkeltpersoner.

De kan derfor ikke konkludere hvem som står bak.

– Vi ser at droneaktivitet i nærheten av norsk infrastruktur kan brukes til å skape frykt og usikkerhet rundt norske gassleveranser til Europa, som nå er veldig viktig.