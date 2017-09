Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Sylvi Listhaugs retorikk kan bidra til mer hatkriminalitet i Norge. - Frekt, svarer statsministeren.

Under NRKs partilederdebatt gikk Støre hardt ut mot på statsminister Erna Solberg og de to støttepartiene KrF og Venstre, for at de tillater at Frp sitter i regjering.

– Vi har fått en økning i hatkriminalitet i Norge. Det er blitt tøffere. Det mener jeg skyldes at vi har fått et parti på ytre høyre fløy inn i regjering, noe som har gitt et hardere samfunn. Det må Erna Solberg ta mye av ansvaret for, men det må også Venstre og KrF, som har sørget for at Frp er kommet inn i regjering, sa Støre.

– Frekt og vulgært

Statsminister Erna Solberg reagerte sterkt på påstanden, selv om hun var enig i at hatkriminaliteten er økende.

– Men å si at det er på grunn av en statsråd i denne regjeringen, det synes jeg er frekt og vulgært av Arbeiderpartiet. Er det Sylvi Listhaugs skyld at man har den samme diskusjonen i Frankrike og Tyskland? spurte hun.

Solberg mener at den økende hatkriminaliteten er et resultat av den store flyktningstrømmen Europa sto overfor i 2015 og 2016.

– Det må vi ta på alvor. Derfor har vi, under en Frp-statsråds ledelse, har vi laget en handlingsplan mot hatretorikk, sa Solberg.

– Mange banker på vår dør

Utvekslingen kom da programlederne spurte om Norge er blitt et kaldere samfunn de siste fire årene, slik enkelte hevder. Siv Jensen (Frp) avviste problemstillingen.

– Norge har ikke blitt et kaldere samfunn, men verden er blitt farligere. Det vil ikke Støre eller noen av de andre snakke om, sa Jensen.

Hun la frem tre krav til norsk innvandringspolitikk:

– Vi må stille strengere krav til familiegjenforening, innvandrere må lære seg norsk, og vi må sørge for permanent grensekontroll, sa Jensen.

Hun avviste påstanden om at partiet bruker for hard språkbruk.

– Vi har prøvd å synliggjøre konskevensene av økt innvandring. Det er mange som banker på vår dør. Og det er nok av politkere som vil åpne den døren. Jeg vil ha kontroll på den døren, sa Frp-lederen.

Hareide vil ha Frp ut

Støre avviser at han bare snakket om retorikk, ikke politikk, i innvandringsdebatten.

– Ord og retorikk teller. De fremste ekspertene sier at retorikk teller, og det begynner med hva en statsråd sier. Hvis du vil bekjempe terrorisme, så har vi lover og regler for det, sa Støre.

KrF-leder Knut Aril Hareide var delvis enig med Støre, men ikke om sitt eget ansvar.

– Jeg er enig med at man har bygget murer i stedet for å bygge broer. Men det er jo derfor vi vil ha KrF og Venstre inn i regjering i stedet for Frp, sa Hareide.

Tidligere fredag viste en meningsmåling BT har fått utført at et stort flertall av KrF og Venstres velgere ønsker at Sylvi Listhaug skal byttes ut som innvandrings- og integreringsminister.

Listhaug ble også fort et tema i debatten.

– Vi har ikke en integreringsminister, men en polariseringsminister. Hun må slutte for at intereringen skal bli bedre, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

TOR HØVIK

– Pølsevev

Den siste partilederdebatten på NRK er nærmest blitt et ritual, selv om den neppe er like viktig som da statskanalen var enerådende. I år hadde dessuten rundt en tredel av alle velgerne forhåndsstemt.

Likevel var det høytid over kvelden i det stappfulle atriet i den nye Media City Bergen, og debatten var roligere enn mange av de foregående valgdebattene.

Partilederne var innom en rekke temaer og dueller i den nesten to timer lange sendingen: Forsvar, eldreomsorg, distriktspolitikk, offentlig og privat velferd.

Klima og miljø fikk mye plass - med bakgrunn blant annet i orkanene som herjer USA i disse dager.

Både Rasmus Hansson (MDG) og Audun Lysbakken (SV) mente Norge har ansvar for orkanene og ekstremværet, fordi vår olje- og gassvirksomhet slipper ut klimagasser.

Det ble imidlertid avvist av Støre.

– Det er for enkelt. Vår regjering vil sette klima øverst på dagsorden. Men der vi skiller oss fra Rasmus og MDG, er at vi ser at dette også er en lei og venskelig sak for Norge. Dersom vi plutselig kutter all oljevirksomhet, vil vi miste mye kompetanse og få stor arbeidsledighet, sa Støre.

Han påpekte at norsk oljevirksomhet er mer miljøvennlig enn andre lands, og at alternativene vil være verre.

– Pølsevev. Det Støre sier er et perfekt eksempel på den dobbeltmoralen Ap og Høyre har vist i årtier. De drar på internasjonale klimatoppmøter og lover kutt, så drar de hjem og øker oljeutvinningen i Norge. Olje som blir utvinnet, skaper økte klimautslipp. Olje som blir liggende, skaper ikke utslipp. Så enkelt er det, svarte Hansson.

Tor Høvik

«Tut og kjør»

Også på borgerlig side ble det klimakrangel, etter at Knut Arild Hareide (KrF) sa at han var imot en «tut og kjør»-oljepolitikk.

– Det er ganske spesielt at Hareide kaller norsk olje- og gassvirksomhet «tut og kjør». Det er en stor og viktig næring som skaper mange arbeidsplasser og som driver ansvarlig, raste Siv Jensen (Frp)

– Siv, du vet vi ikke kan ta opp all olje og gass. Og likevel vil du konsekvensutrede langs hele kysten, svarte Hareide, som igjen ble angrepet av SV-leder Audun Lysbakken.

– Jeg vet du vil det beste, men du har dårlige venner. Det er et problem, sa Lysbakken.

Debatten ble avsluttet med en seanse der partilederne ble bedt om klargjøre hvilket regjeringsalternativ de går på valg for. Mest presset ble Hareide og Skei Grande, som begge har sagt at de ønsker en blågrønn regjering uten Frp. Et alternativ som har sett lite sannsynlig ut på alle meningsmålinger.

– Jeg har en nyhet: En stemme på Venstre er en stemme på Venstre, sa Skei Grande.

Hareide gjentok mantraet om at en mindretallsregjering med Høyre, KrF og Venstre er mulig.