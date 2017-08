Integreringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) oppgjør med Tahir-ul-Qadri på en ungdomsleir mot ekstremisme får støtte av Venstres Abid Raja.

Listhaug var invitert til åpningen av en leir for muslimsk ungdom fredag. Leiren skal gi de unge verktøy mot ekstremisme og arrangeres av menigheten Minhaj-ul-Quran. Deres åndelige leder, canadisk-pakistanske Tahir-ul-Qadri, måtte imidlertid tåle krasse ord fra den norske statsråden.

– Er virkelig dagens hovedtaler for steining som straffemetode? Dødsstraff for blasfemi? At islamske lover bør settes over vestlige lover? Dette er ikke forenlig med norske og vestlige verdier. Jeg er spent på foredraget som kommer etterpå, sa Listhaug i talen, der hun ellers snakket mye om frykten islamistisk terror sprer i Europa og påpekte at islamisme ikke er forenlig med vestlige verdier.

Får støtte av Raja

I internasjonale medier er det flere ganger blitt trukket frem et videoklipp som skal vise at ul-Qadri taler med to tunger i spørsmål om straff for blasfemi, ett budskap overfor vestlig publikum og et annet i Pakistan.

Venstres Abid Raja syns det var bra at Listhaug tok opp dette.

– Det første jeg sa til henne var at det var bra spørsmål, og det er synd vi ikke fikk svar. Vi er i Norge, det er et fritt demokrati. Her må man tåle å bli stilt spørsmål og særlig på et så sensitivt område som handler om ytringsfriheten som er bærebjelke i vårt demokrati, sier Raja til NTB.

Han skjønner imidlertid at det er vanskelig for ul-Qadri å være tydeligere, og påpeker han vil kunne få problemer i Pakistan dersom han tok avstand fra blasfemilovgivningen.

– Må ta avstand

Ul-Qadris tale var et oppgjør med terrorgrupper og ekstreme, som han mener ikke kan kalle seg muslimer.

– Det var mye bra som ble sagt om voldelig ekstremisme, men det jeg spurte om fikk jeg ikke svar på, sier Listhaug til NTB.

– Jeg skulle ønske at han tok avstand fra sharia, dødsstraff for blasfemi og steining, fortsetter hun, og påpeker at det er viktig at en som skal veilede unge i Norge kjenner lovene her.

Etter åpningen fortalte hun til journalistene at hun måtte gå flere runder med seg selv før hun takket ja til å delta på konferansen.

– Jeg syns ikke vi skal tie, det er mange som ikke ville tørre å komme på et sånt arrangement. Hvis ikke jeg tør å møte opp, hvem som skal gjøre det da, sa hun.

– Uhøflig

Ekstremismeforsker Lars Gule syns lite om Listhaugs oppgjør med Minhaj-bevegelsens åndelige leder:

– Jeg syns hun var uhøflig og jeg må spørre om uhøflighet er en norsk verdi når hun bruker anledningen på denne måten, sier Gule til NTB.

Men han er også kritisk til ul-Qadri og arrangementet.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre mot ekstremisme er å utvikle kritisk tenkning. Med det vi nå har sett, er jeg ikke sikker på at vi får tilstrekkelig grad av kritisk tenkning, sier Gule, og viser til at ul-Qadri blant annet bruker profetier fra Muhammed som begrunnelse for at IS er vantro, og at ul-Qadris opptreden er autoritær i formen.

– Fredens religion

Om lag 500 ungdommer og unge muslimer fra Norden og Europa deltar på leiren og vil få høre flere foredrag av ul-Qadri.

Pakistans ambassadør Riffat Masood deltok også på åpningen og understreket islam er en fredens religion.

– Det plager meg å når islam blir kalt en radikal og militant religion. Det er vår utfordring å vise verden hva islam er, sa ambassadør Riffat Masood.

Listhaug ble ønsket velkommen av en bunads- og hijabkledd Muniba Ahmed. Hun omtalte Listhaug som en søster i troen. Også i salen satt det mange kvinner med hijab, et plagg Listhaug syns lite om.

– Det utstråler undertrykking. Men jeg respekterer at voksne damer har det på, sier hun.