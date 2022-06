To Frøya-dykkere til sykehus, en kritisk skadd

Den ene dykkeren som var utsatt for en ulykke utenfor Frøya, er kritisk skadd. Den andre fikk dykkersyke. Begge er fløyet til sykehus i Trondheim.

Den hardest skadde dykkeren fikk livreddende førstehjelp på stedet og i luftambulansen på vei til St. Olavs hospital.

Den andre dykkeren som var på stedet, ble fløyet til sykehuset grunnet dykkersyke, opplyser politiet i Trøndelag.

– Den ene dykkeren som er funnet, er kritisk skadd. Tilstanden til makkeren hans er fremdeles uviss, men han sendes til St. Olavs hospital for sjekk uansett, sier redningsleder Per Hognaland i Hovedredningssentralen Sør-Norge til VG.

Det var den andre dykkeren som varslet om ulykken.

– Et eller annet gikk galt under dykkingen. Den ene dykkeren ble liggende igjen, og den andre ropte om hjelp da han mistet makkeren sin. Alt tyder på at det sportsdykkere, sier Hognaland til Adresseavisen.

Ulykken skjedde ved Hingsholmen sør for Sula i Frøya kommune. Funnet av dykkeren ble meldt i 20-tiden lørdag.

– Politiet ble varslet om at en dykker har problemer utenfor Frøya via AMK. Meldingen kom klokken 19.15, opplyser operasjonsleder Ellen Maria Brende i Trøndelag politidistrikt til avisa.

Redningshelikopter, luftambulanse, dykkere og redningsskøyta Horn Flyer ble dirigert til ulykkesstedet.

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser noe for klokka 22 lørdag kveld av redningsaksjonen er avsluttet.

Sentralen takker for meget god og rask bistand av alle involverte, spesielt Dykkerservice 2 og Bogoy.