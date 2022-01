Familien prøvde å overtale kvinnen til å ta vaksinen. Men hun sto på sitt.

FOSNAVÅG (Aftenposten): I løpet av noen få dager spredte koronaen seg fra menighet til menighet. Det ble en vekker for uvaksinerte. Men for noen var det for sent.

