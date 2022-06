Politiets hovedvitne var ikke opplyst om Millehaugens permisjoner

Politiets hovedvitne mot Stig Millehaugen i forbindelse med drapet på Young Guns-lederen i 2009, har ikke blitt varslet om dobbeltdrapsmannens permisjoner.

Overvåkingsfoto av etterlyste Stig Millehaugen der han går ut av Trondheim fengsel onsdag morgen. Foto: Trøndelag politidistrikt / NTB

NTB

I 2012 ble Millehaugen dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år for drap på Young Guns-leder Mohammad «Jeddi» Javed.

Millehaugen var på sin sjette permisjon da han onsdag rømte, men politiets hovedvitne i Young Guns-saken har ikke blitt varslet om Millehaugens permisjoner, skriver Dagbladet.

– Kriminalomsorgen har ikke gjort noe som helst forsøk på å kontakte ham eller familien. De har en plikt til å varsle, men det har de ikke gjort, sier advokatfullmektig Sugin Varatarayan.

Varatarayan representerer mannen, som Millehaugen også ble dømt for drapsforsøk mot.

Varatarayan mener det er uheldig at mannen har fått vite om Millehaugens permisjoner og rømning gjennom mediene.

Overvåkingsfoto av etterlyste Stig Millehaugen der han antas å være på Værnes lufthavn onsdag formiddag, før kl. 12.

Politiet mener dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen ikke er farlig for allmennheten i utgangspunktet, men har varslet flere om at han har rømt fra fengsel.

– Vi har varslet andre politidistrikt og de man tenker burde bli varslet, men vi ønsker ikke å gå ut med hvem, sier politiadvokat Anne Haave i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Politiet jobber ut ifra flere hypoteser om hvor Millehaugen har reist etter at han rømte under permisjon fra Trondheim fengsel onsdag. Etterforskningen så langt tyder på at han har reist til Oslo med fly, og tatt toget videre til Oslo S.

Haave sier man ikke regner Millehaugen som farlig for allmennheten i utgangspunktet, men:

– Vi har jo generelt sagt at vi ønsker tips, men publikum skal ikke foreta seg noe på egen hånd dersom man møter ham.

Millehaugen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 160, som innebærer at han har unndratt seg idømt straff. Haave påpeker imidlertid at han allerede sitter på lovens strengeste straff med 21 års forvaring og ti års minstetid.