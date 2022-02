Justisministeren: Ingen endring i trusselbildet – men folk må være årvåkne

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl ser ikke tegn til endring av trusselbildet i Norge som følge av krigen i Ukraina.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier hun føler sterkt med det ukrainske folk.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Jeg føler sterkt med det ukrainske folk som er brutalt angrepet, til tross for sitt ønske om fred og diplomati, sier statsråden torsdag ettermiddag.

– Jeg vil understreke at vi ikke ser tegn til endring av trusselbildet i Norge som følge av krigshandlingene i Ukraina. Norske myndigheter har fulgt utviklingen løpende og vil fortsette å følge situasjonen tett, fortsetter hun.

– Russland – en kjent trusselaktør

Justis- og beredskapsministeren viser samtidig til at de nasjonale trusselvurderingene så sent som 11. februar pekte på at Russland er en kjent trusselaktør for Norge, og at den generelle trusselen om blant annet cyberangrep står ved lag.

– Vi oppfordrer derfor til økt årvåkenhet i denne situasjonen. Både PST og Etterretningstjenesten har advart mot statlige etterretningsoperasjoner i sine åpne trusselvurderinger. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har også kommet med klare råd til virksomheter om å forebygge og avverge cyberangrep, sier hun.

Ingen migrasjonsøkning

Emilie Enger Mehl mener at Norge må ta ekstra vare på ukrainere som er i Norge. Så langt har myndighetene ikke sett noen økning i migrasjon mot Norge som følge av situasjonen.

– På generelt grunnlag følger vi med på migrasjonsbildet i verden rundt oss og har beredskapsplaner på dette området. Vi vil fortsatt ha dialog og samarbeid med Europa, både generelt og i lys av utviklingen i Ukraina, sier justis- og beredskapsministeren.