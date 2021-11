Stortingets pendlerleiligheter: Åpner etterforskning

Oslo statsadvokater ber Oslo-politiet starte etterforskning av stortingspolitikere etter saken om pendlerleiligheter. Stortingets administrasjon har ikke selv anmeldt politikerne.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning, sier Eva Kristin Hansen (Ap) etter at hun torsdag kveld trakk seg.

Det kommer frem i en pressemelding fra politiet i kveld.

Politiet skal etterforske om stortingspolitikere har brutt loven i forbindelse med at de fikk pendlerleiligheter fra Stortinget.

«Oslo politidistrikt viser til siste tids medieoppslag vedrørende folkevalgtes praktisering av Stortingets pendlerregelverk», skriver Oslo-politiet.

«Oslo Statsadvokater har i dag bedt Oslo politidistrikt etterforske om stortingspolitikere har begått bedrageri eller annet lovbrudd i forbindelse med mottatt pendlerleilighet fra Stortinget».

Noen minutter etter beslutningen, kom meldingen om at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) går av.

Hansen: Uholdbart å ha stortingspresident under etterforskning

– Det har i kveld blitt kjent at Oslo politidistrikt er blitt bedt om å etterforske seks ikke navngitte stortingsrepresentanter etter oppslag i mediene. Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, sier Hansen til NTB.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, opplyser hun videre.

Aftenposten har ikke fått bekreftet hvilke seks politikere som er under etterforskning. Vi har i løpet av høsten avslørt at flere politikere har eid bolig i nærheten av Oslo samtidig som de har hatt pendlerbolig. Det har de kunnet få fordi de til Stortinget har oppgitt at de har vært folkeregistrert andre steder i landet.

I tillegg har Adresseavisen avslørt at stortingspresident Eva Kristin Hansen i tre år fikk pendlerbolig selv om hun eide bolig i Ski. Aftenposten har også tidligere avdekket at Tore Storehaug (KrF) og Sveinung Rotevatn (V) har fått pendlerbolig mens de har vært folkeregistrert på gutterommet. Ingen av dem har hatt utgifter for å bo hjemme, men de har heller ikke eid boliger i nærheten av Oslo.

Aftenposten vet ikke hvilke av de omtalte politikerne som er under etterforskning.

Derfor starter etterforskningen

I etterforskningsordren viser lederen av Oslo statsadvokatembeter, førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim, til flere saker som er avslørt tidligere i høst.

Aftenposten har i en rekke saker avdekket hvordan flere stortingsrepresentanter har fått gratis boliger i Oslo av Stortinget, selv om de har eid boliger mindre enn 40 kilometer fra nasjonalforsamlingen.

Reglene sier at politikerne må være bosatt mer enn fire mil fra Stortinget for å få gratis pendlerbolig.

Tirsdag skrev Adresseavisen om hvordan den tidligere stortingspresidenten fikk pendlerleilighet, selv om hun eide bolig i Ski 29 kilometer unna.

– Jeg er ingen kjeltring. Jeg har ikke ment å gjøre noe galt, sa Hansen.

Statsadvokaten viser til uttalelser om at flere folkevalgte har gitt feilaktige opplysninger om bosted, og «derigjennom mottatt en ubrettighet fordel/vinning ved at de er tildelt pendlerleilighet i Oslo på uriktig grunnlag».

«Gjennom media har det i løpet av høsten fremkommet minst seks navngitte stortingsrepresentanters mulige feilpraktisering av nevnte regelverk», skriver Alfheim.

Oslo statsadvokatembeter mener straffeprosessloven kommer til anvendelse, selv om det ikke er inngitt noen anmeldelser for forholdene.

«I lys av det fremkomne foreligger rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold – nemlig bedrageri (straffeloven § 371 flg.) ved at en eller flere folkevalgte har oppgitt feilaktige opplysninger til Stortinget og som har medført at de(n) urettmessig har fått tildelt pendlerbolig i Oslo og derigjennom skaffet seg en uberettiget vinning», heter det i etterforskningsordren.

Straffelovens paragraf 371 har en strafferamme på inntil to år. Den stiller krav om man med forsett har skaffet seg uberettiget vinning.

Vil ha raskest mulig etterforskning

Statsadvokaten viser til at man ikke kjenner til om det kommer noen politianmeldelse fra Stortinget.

Statsadvokaten understreker også at politiet vil klarlegge det som taler mot politikerne som etterforskes, og det som taler til deres fordel.

Og etterforskningen skal skje raskt.

«Etterforskningen skal gjennomføres så raskt som mulig, og slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe», skriver Alfheim.

Tidligere har Stortingets presidentskap bestemt at et eksternt utvalg skal se på hele pendlerbolig-ordningen.

Etterforskningen er hjemlet i straffeprosesslovens paragraf 225 andre ledd, som sier at «Riksadvokaten og vedkommende statsadvokat kan gi pålegg om å iverksette etterforskning og om hvordan den skal gjennomføres».

Statsadvokaten viser også til paragraf 226 bokstav a, som sier at «formålet med etterforskningen er å skaffe til veie de nødvendige opplysninger for avgjøre spørsmålet om tiltale».