Støre på Utøya: – I fjor snakket vi, kanskje for første gang, sant om 22. juli

Statsminister Jonas Gahr Støre roste AUF og støttegruppen for hvordan de bidro til å endre debatten om 22. juli i fjor, under minnemarkeringen på øyen fredag.

– I fjor snakket vi, kanskje for første gang, sant om 22. juli. Vi fikk sagt det tydelig – og det ble hørt og forstått – at angrepet var en politisk motivert handling, målrettet mot AUF og Arbeiderpartiet, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i talen sin under minnemarkeringen på Utøya fredag.

Støre sa at det er viktig å forsette å snakke om hva som faktisk skjedde og forårsaket terrorangrepet for 11 år siden.

– Det var – og er – sant. At ungdom ble drept fordi de ville forandre samfunnet. Vårt svar har vært, og må være – å kjempe videre. For de idealene vi tror på. For frihet, solidaritet og rettferdighet, sa han.

Statsminister Jonas Gahr Støre roste AUF og støttegruppen under minnemarkeringen på Utøya, 11 år etter terrorangrepet 22. Juli 2011.

– Sorgen preger oss fortsatt

Støre startet talen med å understreke at selv på tunge dager er det alltid fint å samles på Utøya.

– Spesielt på dager der vi minnes noe så vondt som 22 juli, er det godt å være sammen. I dag var det spesielt fint å reise ut til øyen, fra landsiden der minnesmerket endelig er innviet. 11 år etter 2011 vet vi dette: 22 juli vil alltid handle om å minnes de drepte, og vise solidaritet med etterlatte og overlevende. Alltid. Sorgen preger oss fortsatt.

Vi lever i en urolig tid, sa Støre fra scenen.

Han trakk frem krigen i Europa, økte priser, sosial uro og konsekvensene av klimaendringene vi ser med skogbranner og hetebølger, som utfordringer som gjelder oss alle.

– La oss gripe muligheten

Hvordan bidrar vi som fellesskap, spurte statsministeren retorisk.

– Her fra Utøya, på øyen som var åsted for de mest bestialske handlinger – men også stedet der håpet alltid lever – her fra Utøya forplikter vi oss til å ikke snu ryggen til, tenke at dette går over, dette gjelder bare de andre. Nå har vi et felles ansvar, la oss gripe muligheten og sammen avvise ekstremismen, hatet og volden, sa Støre.

Etter talen til Støre fortsetter programmet på Utøya med navneopplesning på kaien, ett minutts stillhet og kransenedleggelse ved Statsministeren, Støttegruppen, AUF og Arbeiderpartiet.