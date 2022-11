Mann og kvinne pågrepet og siktet etter drap i Stavanger

Det var ved 18.30-tiden lørdag at politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse i en leilighet i Stavanger sentrum. I leiligheten fant politiet en mann som etter kort tid ble erklært død, og nå er to personer siktet.

En mann og en kvinne er pågrepet etter at en mann ble funnet død i en leilighet i Stavanger lørdag kveld. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Politiet opplyser at en mann i 30-årene og en kvinne i 50-årene er pågrepet. De er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en leilighet i Stavanger lørdag kveld.

– De to ble pågrepet i en politiaksjon cirka klokken 2 i natt, sier politiadvokat Marita Hagen i Sørvest politidistrikt.

I en pressemelding mandag opplyser politiet at de har etterforsket saken med store ressurser siden drapet lørdag kveld.

– Kriminalteknikere har arbeidet på stedet der den avdøde ble funnet, og det er også gjennomført en rekke avhør av vitner og en rundspørring, skriver Sørvest politidistrikt.

Det var ved 18.30-tiden lørdag kveld at politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse i en leilighet i Stavanger sentrum. Politiet fant en mann i leiligheten som etter kort tid ble erklært død. Ikke lenge etter ble en mann i 30-årene siktet for drap.

Hagen opplyser at både fornærmede og den siktede mannen er kjenninger av politiet, og at begge er norske statsborgere.

Ifølge VG var både den avdøde og den siktede mannen knyttet til det lokale rusmiljøet. De skriver også at mannen ble skutt og utsatt for grov vold, men dette er ikke bekreftet av politiet.