NVE avblåser faren for storflom i store deler av landet

Varmt vær de neste dagene gjør at NVE avlyser faren for storflom over det meste av landet. Det eneste unntaket er Finnmark.

Publisert Publisert Nå nettopp

Her på fjellovergangen mellom Setesdal og Sirdal på Suleskardveien brøytes det fremdeles 25. mai, selv om veien skulle vært åpnet 20 mai. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

NTB

– Værutviklingen den siste uken og ikke minst de neste dagene, med varmt vær uten nedbør, er veldig gunstig med tanke på å unngå en stor flom, sier vakthavende hydrolog Knut Ola Aamodt ved flomvarslingstjenesten i NVE til Adresseavisen.

– De eneste vassdragene der det fortsatt er fare for flom utover normalflom, er Alta- og Tana-vassdraget, sier han.

For en uke siden mente NVE det var 95 prosent sjanse for stor vårflom i Nord-Norge. Sannsynligheten for en slik flom i Øst-Norge ble estimert til 75 prosent.

– Det ser ikke ut å bli dramatiske situasjoner med store skadeflommer. Værprognosene for de neste sju til ti døgnene viser at det ikke blir regn i de utsatte områdene. Dermed vil smeltingen av de store snømengdene i fjellet gå gradvis, sier Aamodt til TV 2.