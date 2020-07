Politiet leter etter flere mistenkte blant Ryanair-passasjerene

Politiet leter etter flere mistenkte blant passasjerene om bord i Ryanair-flyet som mottok en bombetrussel fredag. En britisk 51-åring er pågrepet.

Publisert Publisert I dag 12:39

Politistyrker på vei inn i Ryanair-flyet fredag ettermiddag. Flyet undersøkes av bombegruppen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB

– En potensiell gjerningsperson kan befinne seg blant passasjerene, og politiet er ikke sikre på at vi har riktig mann, sier jourhavende politiadvokat Nicolas Amilien Simon i Øst politidistrikt til NTB.

Passasjerene får hente bagasjen sin og fraktes til Oslo lufthavn for å gå gjennom passkontrollen, men de er fortsatt anholdt av politiet. 51-åringen ble pågrepet da flyet landet. Han er siktet for grov trussel.

Skjermbilde av ruten til Ryanair-flyet som mottok bombetrussel på vei fra Stanstead til Gardermoen. Foto: Flightradar24 / NTB scanpix

Årsaken til mistanken er opplysninger fra besetningen og andre passasjerer.

– Det disse vitnene har sagt, har ført til at vi er av den oppfatning at dette kan være en mulig mistenkt. Men vi leter etter andre mistenkte blant de 142 passasjerene, sier politiadvokaten.

Den pågrepne mannen sitter fredag kveld i avhør. Han har fått oppnevnt advokat Dag Svensson som forsvarer.

Det var på Stansted flyplass i London at også Ryanair-flyets tur mot Oslo startet fredag. Ruteflyet var på vei til Gardermoen da trusselmeldingen kom.

To danske jagerfly av typen F-16 ble fredag formiddag observert på vei nordover i svært høy hastighet over Jylland.

En stund senere bekreftet det danske forsvaret at de to flyene var blitt sendt opp til passasjerflyet over Skagerrak.

De to jagerflyene brøt lydmuren på vei oppover, opplyser forsvaret. Jagerflyene fulgte Ryanair-flyet helt frem til Gardermoen, hvor de ble stående for å fylle drivstoff før de returnerte tilbake til Danmark igjen.

Ruteflyet ble parkert i utkanten av Oslo lufthavns område, hvor bombegruppen raskt satte i gang undersøkelser av flyet.