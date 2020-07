Britisk statsborger anholdt etter bombetrussel mot Ryanair-fly

En 51 år gammel britisk statsborger er anholdt, mistenkt for å stå bak en bombetrussel mot et Ryanair-fly fra London til Oslo fredag ettermiddag.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

-, – 20200717. Skjermbilde av ruten til Ryanair-flyet som mottok bombetrussel på vei fra Stanstead til Gardermoen. Foto: Flightradar24 / NTB scanpix

Passasjerflyet landet på Gardermoen klokken 12.25. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

NTB – Rasmus Gorset Berg & Fredrik Moen Gabrielsen

Flyet undersøkes nå av bombegruppa.

Avinor fikk melding fra politiet om hendelsen klokken 11.50 fredag formiddag, opplyser selskapet til NTB. Øst politidistrikt mottok melding klokken 11.45.

Passasjerflyet er et vanlig rutefly som var på vei fra flyplassen Stanstead i London til Oslo. Ryanair-flyet landet trygt på Gardermoen klokken 12.25, ifølge Avinor. Passasjerene ble fraktet om bord i busser og kjørt vekk.

Situasjonen var lenge uavklart, opplyste politiet. Passasjerflyet står nå parkert på flyplassens østre rullebane, hvor politiets beredskapstropp og bombegruppa nå skal undersøke flyet.

Politiet har igangsatt etterforskning og vil avhøre den 51 år gamle mannen så fort som mulig.

– Sto skrevet på lapp

Bombetrusselen sto skrevet på en lapp om bord i flyet, opplyser Ryanair til VG.

– Kapteinen fulgte prosedyren og fortsatte til Oslo hvor flyet landet trygt. Passasjerene ble værende om bord mens politiet gjennomførte et søk, sier pressevakten.

Dette er den andre bombetrusselen mot Ryanair denne uken. Den forrige skjedde mot et fly på vei fra Krakow til Dublin. Der ble det funnet en lapp på toalettet hvor det sto at det var eksplosiver om bord på flyet.

Flyet måtte da lande på Stanstead flyplass. To personer ble arrestert under mistanke for å ha plantet lappen på toalettet.

Ingenting mistenkelig ble funnet om bord på flyet.

Danske jagerfly bisto

To danske jagerfly av typen F-16 ble i samme tidsrom observert i svært høy hastighet over Jylland på vei nordover.

En stund senere bekreftet det danske forsvaret at de to flyene var blitt sendt opp til passasjerflyet over Skagerrak.

De to jagerflyene brøt lydmuren på vei oppover, opplyser forsvaret. Jagerflyene fulgte Ryanair-flyet helt fram til Gardermoen, hvor de nå blir stående for å fylle drivstoff før de returnerer til Danmark igjen.