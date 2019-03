Politiet pågrep torsdag morgen en mann på Veitvet som mistenkes for å ha stått bak overfallene på tre kvinner i Oslo ved midnattstider onsdag kveld.

– Mannen som ble pågrepet, er nå siktet for to voldtektsforsøk og for seksuell handling mot den tredje kvinnen, opplyser politiet til VG.

Den mistenkte ble pågrepet ved 6.30-tiden torsdag, og pågripelsen skjedde uten dramatikk, opplyser politiet i Oslo.

I løpet av 45 minutter fikk politiet meldinger om at tre kvinner var blitt overfalt på tre ulike steder i Oslo rundt midnatt onsdag kveld. Tre unge kvinner på 15, 18 og 22 år ble overfalt på Økern T-banestasjon, på Linderud og i Veitvetveien. Politiet mistenker at overfallene var seksuelt relatert.

Ingen frastjålet noe

– Beskrivelsene av gjerningspersonen stemmer godt overens, og hendelsesforløpene er like. Overfallene har vært umotivert, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli klokken 2.15.

Politiet har video av det ene overfallet som viser en kvinne som blir lagt i bakken. Politiet ønsket onsdag morgen ikke å si noe om hvilket av overfallene dette gjelder, men Stokkli sier overfallet ser brutalt ut.

– De tre har fått mindre fysiske skader, men de er sterkt preget av hendelsen, sier han.

Ingen av kvinnene er blitt frastjålet noe.

– Ut fra det vi har funnet ut, har ikke de fornærmede og gjerningspersonen noen relasjoner. Det ser ut til at kvinnene er tre tilfeldige ofre, sier Stokkli.

Navngitt mann

Overfallene skjedde i løpet av 45 minutter. Det første overfallet ble meldt til politiet klokken 23.25, deretter klokken 23.44 i Statsråd Mathiesens vei og det siste klokken 0.10 i Veitvetveien.

Gjerningsmannen ble av kvinnene beskrevet som cirka 25 år, rundt 180 centimeter høy, mørk i huden, tykkfallen og med kort, mørkt hår.

– Ut ifra beskrivelsen kom vi fram til en navngitt mann. Han ble pågrepet i en leilighet på Veitvet, sier Stokkli til NTB.

Han kan ikke svare på om mannen er kjent av politiet fra før.

– Det får vi komme tilbake til.