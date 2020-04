Koronapodden: Hva er politiet bekymret for når alle må være hjemme?

– Det vi er mest bekymret for er den skjulte kriminaliten, som vold i nære relasjoner.

Politiarbeidet har endret seg både i omfang og tema, sier Helge Stave som er leder for etterretning og etterforskning i Vest politidistrikt. Foto: Geir Martin Strande

Helge Stave er leder for etterretning og etterforskning i Vest politidistrikt. Han forteller om hvordan politiet planlegger for kriminelle handlinger under koronakrisen.

Antall voldssaker har gått kraftig ned i Bergen. Men samtidig blir det ansatt flere politifolk. Hvorfor det?

