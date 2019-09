Både Haukeland universitetssjukehus, Stord sykehus og Haugesund sykehus får kritikk for å ha gitt en eldre kvinne for lite mat og uforsvarlig helsehjelp.

Den 69 år gamle kvinnen døde i november 2017 etter å ha vært på tre sykehus i løpet av tre måneder. Nå har Fylkesmannen i Vestland konkludert med at hun ikke fikk forsvarlig helsehjelp hos noen av sykehusene, melder NRK.

Helse Fonna har, lenge før Fylkesmannens tilsyn ble avsluttet, allerede innrømmet flere feil i behandlingen av den 69 år gamle kvinnen, både på sykehusene på Stord og i Haugesund. Haukeland universitetssjukehus i Bergen opplyser til NRK at de «ikke har gjort det vi burde ha gjort når det gjelder informasjon til pasient, pårørende og skriftlig rapport til samarbeidende sykehus».

Fylkesmannen slår fast at kvinnen sjeldent ble veid, slik at det ikke foreligger sikre tall for vekttap eller underernæring, men mener likevel at både sykehusene på Stord og i Haugesund ikke ga kvinnen nok mat og skulle ha satt i gang ernæringstiltak tidligere. Fylkesmannen mener også at sårstellet på de to sykehusene ikke var faglig forsvarlig.

Ifølge fylkeslege Helga Arianson er det umulig å vite om kvinnen kunne ha overlevd den alvorlige sykdommen om behandlingen hadde vært optimal.