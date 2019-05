I en undersøkelse blant rektorer på videregående skoler svarer 54 prosent av de spurte at de opplever at russekulturen fører til utestenging.

Undersøkelsen er gjort av Skolelederforbundet og er besvart av 71 rektorer i videregående skole. Forbundsleder Stig Johannesen mener det er bekymringsfullt at rektorene i undersøkelsen opplever at russetiden har negativ effekt på inkluderingsarbeidet.

En forklaring kan være at pengebruken blant enkelte i russetiden er svært høy, men forbundslederen mener imidlertid at det ikke bare er ressursbruken som kan skape utenforskap i russetiden.

– Vår oppfatning er at elever som fra før føler seg utestengt og ikke inkludert i det daglige, føler seg ekstra utenfor i russetiden. Det er veldig sårt å være den som ikke blir invitert til å være med på russebuss eller sosiale sammenkomster, sier Johannesen.

I undersøkelsen kommer det også fram at de aller fleste rektorer mener at samarbeidet med russen fungerer godt, og at de mener at russekulturen i liten grad påvirker skolens arbeid mot trakassering og vold.

Rektorene er også fornøyd med samarbeidet med politiet og andre støttetjenester i forbindelse med avviklingen av russetiden, ifølge undersøkelsen.