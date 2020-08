Avdelingssykepleier Hege Pettersen i dagligstuen på det nedlagte sykehjemmet Hagahaugen på Voss. Her er det nå et midlertidig lager. Ved et større utbrudd skal avdelingen brukes til smittede covid-19-pasienter som Voss kommune har behandlingsansvar for. Foto: Ørjan Deisz