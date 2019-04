14 timer på overtid ble det enighet i meglingen mellom LO, YS og NHO. En storstreik er avverget.

Ved 14.00-tiden meldte flere medier at partene i mellomoppgjøret var enige. Forhandlingene hadde da foregått på overtid siden midnatt. Dermed blir det ikke streik for 25.000 LO- og YS-medlemmer.

Én time senere møtte ledelsen i LO og NHO pressen.

– Vi har sikret reallønnsvekst for folk flest, sa NHO-leder Ole Erik Almlid.

Samtidig mener NHO at de har nådd sitt mål.

– Vi er veldig godt fornøyd. Det har vært tøffe forhandlinger, nå er vi i havn og har fått et oppgjør som gjør at vi kan styrke konkurranseevnen til norske bedrifter.

– Økt kjøpekraft

- Vi har sikret arbeidstakerne økt kjøpekraft og et ekstra lønnstillegg til de lavest lønte. Oppgjøret bidrar til utjevning og har klar likelønnsprofil, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Gabrielsen kaller dette det beste forhandlingsresultatet på mange år.

- Våre medlemmer har tatt ansvar i dårlige tider, nå var det deres tur til å få sin del av kaka.

Stille fra meglingsrommet

Hele mandag morgen og formiddag oppdaterte NHO sine nettsider hver time med informasjon om at forhandlingene fremdeles pågår. Ansatte er blitt bedt om å møte på jobb som normalt.

Ved 14.00-tiden melder flere medier at partene i meglingen har kommet til enighet. Partene har vært i forhandlinger i syvende etasje hos Riksmekleren. Pressen har ikke hatt adgang til forhandlingsrommet.

Riksmegler Mats W. Ruland ble observert i femte etasje ved 08.00-tiden mandag, da han passerte pressefolkene. Hverken NHO-sjef Ole Erik Almlid, Fellesforbundets leder Jørn Eggum eller Ruland har sagt noe til pressefolkene, som er samlet på stedet.

Utover dette har det vært lite å se til de sentrale personene i forhandlingene, men ved 11.15-tiden ble det levert mat i syvende etasje.

– Betydelig avstand

I minuttene før fristen for forhandling gikk ut, uttalte riksmegleren at det fremdeles var «betydelig avstand» mellom partene. Dermed var streikefaren svært aktuell da forhandlingene gikk over midnatt og inn i overtid.

Fakta: Fakta om meglingen mellom NHO og LO/YS Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, noe som betyr at det skal forhandles samordnet og kun om lønn.

Oppgjøret i privat sektor startet med at LO overleverte sine krav til NHO mandag 11. mars. Selve forhandlingene begynte 13. mars, og ble avsluttet 14. mars uten at partene ble enige.

27. mars krevde LO den frivillige meglingen avsluttet. Dermed er det opp til riksmegler Mats Wilhelm Ruland å finne en løsning.

De to forhandlingsdelegasjonene satte seg sammen klokken 12 lørdag. Så tok de pause klokken 17 lørdag og møttes igjen klokken 12 søndag. Fristen for å bli enige var søndag kveld ved midnatt, men partene har fortsatt på overtid.

Blir det ingen løsning gjennom meglingen, har LO og YS varslet at tilsammen rundt 25.000 arbeidstagere i NHO-bedrifter vil bli tatt ut i streik ved arbeidstidens begynnelse mandag 1. april.

Ansatte i Statkraft, Mills, Ringnes, Nikita Hair, Scandic Hotels, PostNord, Bring, Telenor, Canal Digital, Aker Solutions, Rema og Coca-Cola er blant dem som blir tatt ut i første streikerunde, ifølge en liste fra LO.

I utgangspunktet skulle LO og NHO også bli enige om en omlegging av dagens AFP-ordning i forbindelse med årets mellomoppgjør. Ettersom utredningen om dette ikke er klar før høsten 2019, er dette utsatt til oppgjøret i 2020.

Begge parter har tidligere oppgitt at de ikke kan si noe om hvilke saker det forhandles om. Siden dette er et mellomoppgjør, handler det imidlertid kun om lønn, ikke om mer prinsipielle spørsmål som for eksempel pensjonsordninger.

Hvis en ser til historien, er det lite som talte for at det skulle bli streik. Ifølge Fri Fagbevegelse har arbeidstagerne og arbeidsgiverne i privat sektor kommet til enighet i hvert eneste mellomoppgjør siden andre verdenskrig.

25.000 ansatte kunne gått ut i streik

Dersom LO og NHO ikke ble enige var det snakk om totalt 25.000 arbeidstagere fra LO og YS som ville blitt tatt ut i streik.

Ifølge en LO-oversikt omfattet første streikerunde bedrifter som Statkraft, Mills, Ringnes, Telenor, PostNord og Bring.

Fra YS' side var Parat-medlemmer i Adresseavisen og Aller Media blant dem som ville vært omfattet av det første streikeuttaket.